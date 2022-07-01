Россия поставила ультиматум Болгарии: отношения между странами напряжены

Ранее россия ставила ультиматум Болгарии, чтобы правительство отменило решение по высылке российских дипломатов из страны к пятнице. В противном случае грозится разорвать дипломатические отношения с балканской страной. 1 июля премьер-министр Болгарии Кирилл Петков выступил с речью и отклонил ультиматум россии, пишет Euractiv.

Кирилл Петков, фото world-today-news

На прошлой неделе парламент Болгарии выразил вотум недоверия коалиционному правительству, а Петков 27 июня объявил о том, что будут высланы 70 российских дипломатов через шпионаж. На что в Кремле отреагировали ультиматумом 30 июня и угрозами закрыть российское посольство в Софии и прекратить дипломатические отношения. Россия дала Болгарии время на отмену решения о высылке дипломатов до пятницы.

В видеозаявлении Петков подчеркнул, что поведение россии неприемлемо: "Мы не позволим Болгарии совершить неправильный поворот... Мы не позволим иностранным дипломатам выставлять ультиматумы Болгарскому государству (выполнить их требования) до полудня".

Дипломатический спор с россией привел к расколу правительства, пишет издание.

"Социалисты призвали парламент проголосовать за отмену высылки, чтобы сохранить дипломатические отношения с Москвой. Самая оппозиционная партия, правоцентристская ГЭРБ, заявила, что поддерживает высылку", — говорится в тексте.



Как писал портал "Комментарии", в Госдуме хотят облегчить аннексию украинских территорий. Принятие поправок закрепит на законодательном уровне норму, предусматривающую, что аннексия не будет зависеть от "расположения границ иностранного государства или его части". О чем говорят такие решения, рассказали эксперты.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!