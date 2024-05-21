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Россия посягнула на территории Литвы и Финляндии: что произошло

Россия решила в одностороннем порядке сдвинуть границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море

21 мая 2024, 23:10
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские власти приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Россия посягнула на территории Литвы и Финляндии: что произошло

РФ хочет передвинуть границы в Балтийском море. Фото из открытых источников

Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно документу, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющие положение исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря РФ.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Уигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва, пишет издание.

На границе с Литвой под просмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы, отмечает The Moscow Times.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время военного положения без того могущественный глава Офиса президента Андрей Ермак еще больше умножил свое влияние, пишет The Washington Post. WP отмечает, что близость Ермака к президенту и очевидное влияние на него повлекли за собой шквал обвинений: недемократически консолидировал власть в ОП, практически единолично руководит назначениями и увольнениями чиновников, ограничивает доступ к Зеленскому и стремится лично контролировать почти каждое важное решение в военное время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин последовательно меняет РФ, превращая в постоянно мобилизованное государство для длительного ведения войны. Главным шагом Путина на пути к переводу России на военные рельсы стало отстранение от должности министра обороны Сергея Шойгу и приход на его место Андрея Белоусова, ранее работавшего в правительстве, но не имеющего военного опыта.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/22414
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