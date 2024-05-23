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Россия посягнула на территорию Эстонии: пограничники РФ ночью прибегли к неожиданному шагу

Российские пограничники решили изменить российско-эстонскую границу. Они без предупреждений унесли фарватерные буи.

сегодня, 16:10
Автор:
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Slava Kot
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Россияне не согласны с местом размещения фарватерных буев на реке Нарва, устанавливающих границу между странами. Чтобы не идти в диалог, россияне в ночь на 23 мая украли 20 спорных буев.

Россия посягнула на территорию Эстонии: пограничники РФ ночью прибегли к неожиданному шагу

Россия пытается сменить границы. Фото из открытых источников

Эстония и Россия каждую весну устанавливают буи на реке Нарва, чтобы определять границу между странами, ведь русло реки со временем претерпевает изменения. До начала полномасштабного вторжения России большинство буев устанавливалось с обоюдного согласия, однако с 2023 года россияне принципиально не соглашались с размещением буев, предложенных эстонцами.

"Мы решили поставить плавучие буи на летний сезон согласно договоренности 2022 года, потому что они нужны во избежание навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие не попали по ошибке в российские воды", — сказал глава пограничной охраны Идаской Ээрик Пургель.

Россияне в 2024 году заявили, что имеют претензии к размещению половины из 250 буев, которые установила Эстония. В ночь на 23 мая эстонские пограничники обнаружили, что россияне начали снимать эти буи и забрали около 20 спорных.

"Мы будем подходить к этому случаю трезво, уравновешенно, при необходимости также в контакте с союзниками. Мы видим более широкую схему, когда Россия пытается своими действиями сеять тревогу", — сказала премьер Эстонии Кая Каллас.

На инцидент также отреагировал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, заявивший, что Россия ведет себя провокационно, однако, смотря на поведение Кремля, это стандартная схема его действий в последние годы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Литве отреагировали на решение России попытаться переместить морские границы.

Также "Комментарии" писали, что в Эстонии призвали НАТО ответить на попытку России изменить границу.



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Источник: https://rus.err.ee/1609350042/rossijskie-pogranichniki-snjali-neskolko-jestonskih-farvaternyh-buev-na-reke-narva
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