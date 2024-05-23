Россия посягнула на территорию Эстонии: пограничники РФ ночью прибегли к неожиданному шагу

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Россияне не согласны с местом размещения фарватерных буев на реке Нарва, устанавливающих границу между странами. Чтобы не идти в диалог, россияне в ночь на 23 мая украли 20 спорных буев.
Россия пытается сменить границы. Фото из открытых источников
Эстония и Россия каждую весну устанавливают буи на реке Нарва, чтобы определять границу между странами, ведь русло реки со временем претерпевает изменения. До начала полномасштабного вторжения России большинство буев устанавливалось с обоюдного согласия, однако с 2023 года россияне принципиально не соглашались с размещением буев, предложенных эстонцами.
Россияне в 2024 году заявили, что имеют претензии к размещению половины из 250 буев, которые установила Эстония. В ночь на 23 мая эстонские пограничники обнаружили, что россияне начали снимать эти буи и забрали около 20 спорных.
На инцидент также отреагировал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, заявивший, что Россия ведет себя провокационно, однако, смотря на поведение Кремля, это стандартная схема его действий в последние годы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Литве отреагировали на решение России попытаться переместить морские границы.
Также "Комментарии" писали, что в Эстонии призвали НАТО ответить на попытку России изменить границу.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!