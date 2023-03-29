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Россия потеряла статус основного поставщика нефти в ЕС: подробности

Теперь первое место в экспорте нефти в ЕС принадлежит США

сегодня, 12:15
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Автор:

Кравцев Сергей

На фоне западных санкций против России, которые были введены после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, агрессор потерял статус основного поставщика нефти в Евросоюз. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Евростат". 

Россия потеряла статус основного поставщика нефти в ЕС: подробности

Нефть. Фото: из открытых источников

Отмечается, что с начала войны в Украине доля России в экспорте нефти в ЕС упала до 4%. Теперь первое место в экспорте нефти принадлежит США, на которые в декабре 2022 года пришлось 18% европейского импорта.                                                              


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До нападения России на Украину от 24% до 31% общего объема импортной нефти Евросоюза (40-50 млн баррелей в месяц) шли из РФ. США были вторым поставщиком с долей 10-13% (19-21 млн баррелей).

Норвегия и Казахстан владели долей от 8% до 14%. Далее следовали Ирак (7-12%), Ливия и Великобритания (по 5%).

Стоит напомнить, 5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Потолок цены на нефть и нефтепродукты из РФ был установлен на уровне 60 долларов за баррель.

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Также издание "Комментарии" сообщало — цена на российскую нефть бренда Urals резко идет вниз, снижается также цена на газ. Что можно сказать об энергетических ударах, которые уже получила Россия? Что следует сделать, чтобы еще больше сократить ее возможности продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали - Россия может потерять председательство в еще одном международном органе.



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Источник: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230328-1
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