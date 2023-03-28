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Обошла даже Китай: какая страна стала самым большим экспортером российской нефти

Россия увеличила экспорт нефти в Индию более чем в 20 раз

сегодня, 14:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Продажи российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Страна стала крупнейшим импортером российского "черного золота". Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Обошла даже Китай: какая страна стала самым большим экспортером российской нефти

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Выступая на энергетическом форуме, Новак не назвал в цифрах объемы экспорта российской нефти в Индию.


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Чиновник также сказал, что доходы от энергетики составили 42% федерального бюджета России в 2022 году по сравнению с 36% в 2021 году. Министр заверил, что российская энергетическая отрасль устойчива, несмотря на давление, вызванное западными санкциями.

Министр энергетики Николай Шульгинов также заявил, что Россия быстро переориентировала свой экспорт из европейских государств на другие рынки, ведь в мире нашлись "дружественные" Москве страны. Которые не стали присоединиться к санкциям, а, напротив, поддержали Россию, покупкой больших объёмов энергетических ресурсов.

"Сегодня могу сказать, что нам удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, пострадавший от эмбарго. Снижения продаж не произошло", — заявил Шульгинов.

При этом он не стал отрицать, что добыча нефти и газа в России, как и прогнозировалось, сократится в 2023 году. Несмотря на готовность Индии и Китая продолжать покупку российской нефти, западные санкции дают о себе знать и из-за отсутствия европейских покупателей добычу придется сократить.

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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/russia-says-it-has-rerouted-all-oil-exports-hit-by-western-embargo-2023-03-28/
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