Россия потеряла уникальный шанс: почему доходов от продажи нефти становится меньше

Страна-агрессор не смогла воспользоваться недавним скачком цен на нефть и увеличением собственного объема добычи в рамках Организации стран-экспортеров нефти и и других государств, регулирующих добычу нефти (ОПЕК+ — ред.), поскольку объемы экспорта РФ упали до минимума за последние семь недель. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство Bloomberg.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что за период с 18 апреля по 15 июня Россия экспортировала морем в среднем 3,31 млн баррелей нефти в сутки. Это на 1% меньше по сравнению с периодом с 11 апреля по 8 июня. При этом недельный показатель экспорта упал примерно на 440 тысяч баррелей в сутки, хотя ранее достиг трехмесячного максимума.

Авторы публикации обращают внимание, что снижение объемов экспорта перекрыло влияние роста цен на нефть. В результате этого общая стоимость экспорта нефти из России за последние четыре недели выросла лишь на 1%. При этом за неделю их стоимость вообще снизилась на 5%.

Снижение объемов пришлось на период, когда цены на нефть повышались из-за ракетных обменов между Израилем и Ираном. Средние недельные цены на российский экспорт нефти подпрыгнули приблизительно на 4 доллара за баррель на прошлой неделе, и, если не произойдет снижение напряженности в ближайшее время, вероятно будут расти дальше.

Добыча нефти в России также будет расти, поскольку ее целевая добыча в рамках ОПЕК+ уже увеличилась более чем на 180 тысяч баррелей в сутки с марта по июнь.

Однако более половины этого объема нивелирована из-за дополнительных сокращений, которые Москва пообещала сделать для компенсации предыдущего перепроизводства. В мае объемы добычи вообще не изменились по сравнению с апрелем. Снижение экспорта за последнюю неделю было вызвано резким сокращением поставок из арктического порта Мурманск.

Эксперты обращают внимание, что на уменьшение экспорта также влияет рост объемов внутренней переработки нефти нефтеперерабатывающими заводами России, которые возобновляют работу после сезонного ремонта.

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