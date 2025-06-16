Обсуждения закончились: стало известно, готов ли ЕС снизить потолок цен на нефть РФ

Европейский Союз не готов пойти на тот шаг, чтобы единолично снизить максимальную цену на нефть из России с 60 до 45 долларов за баррель. Причина такой позиции ЕС состоит в том, что данную инициативу, скорее всего, не поддержит G7. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП" со ссылкой на двух дипломатов ключевых государств ЕС, осведомленных с ходом заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper).

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в проект 18-го пакета санкций Евросоюза против России вошло предложение снижения верхней границы цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что решение о снижении ценового потолка для российской нефти должно приниматься совместно с партнерами по G7 и будет обговариваться на ближайшем саммите "Группы семи" в Канаде.

"Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить эту меру в 18-й пакет санкций", — заявил один из собеседников СМИ.

Такое мнение поддержал и второй собеседник, представляющий дипломатические круги.

"Во время заседания Coreper 16 июня была отмечена необходимость координации с G7 по ограничению цены на российскую нефть, причем представители государств-членов выразили обеспокоенность относительно снижения максимальной цены", — отметил он.

Дипломат также высказал мнение, что практически нет шансов на то, что ЕС без согласования с "Большой семеркой" решится на снижение потолка цен на нефть.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Еврокомиссии назвала единственный вариант, чтобы посадить Россию за стол переговоров.



