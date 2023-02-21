Россия повышает ставки: Путин в обращении сделал заявление по ядерному оружию

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент России Владимир Путин снова прибег к ядерным угрозам. Он заявил, что РФ готова возобновить испытания ядерного оружия. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на обращение диктатора к Федеральному собранию.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Путин во время своего выступления снова обвинил США и страны НАТО в наращивании ядерного потенциала и в угрозе, которую теперь коллективный Запад представляет для будущего РФ. В то же время хозяин Кремля заявил, что Россия может вернуться к ядерным испытаниям.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Диктатор приказал Минобороны и "Росатому" подготовиться к проведению испытаний.
Стоит отметить, российский лидер Владимир Путин во время своего обращения также заявил, что Россия хочет как можно быстрее закончить войну в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска должны покинуть Приднестровье, а сам регион должен быть демилитаризован. Об этом заявил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан. О чем говорит ужесточение риторики официального Кишинева касательно Приднестровья? Как ситуация в Молдове может развиваться в обозримом будущем? Как на это может повлиять фактор российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обсуждения
Новости