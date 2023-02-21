Россия повышает ставки: Путин в обращении сделал заявление по ядерному оружию

Президент России Владимир Путин снова прибег к ядерным угрозам. Он заявил, что РФ готова возобновить испытания ядерного оружия. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на обращение диктатора к Федеральному собранию.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин во время своего выступления снова обвинил США и страны НАТО в наращивании ядерного потенциала и в угрозе, которую теперь коллективный Запад представляет для будущего РФ. В то же время хозяин Кремля заявил, что Россия может вернуться к ядерным испытаниям.

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Диктатор приказал Минобороны и "Росатому" подготовиться к проведению испытаний.

"Минобороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность провести испытания российского ядерного оружия. Первыми мы этого, разумеется, делать не будем. Но, если США проведут испытания, то и мы проведем", — заявил Владимир Путин.

Стоит отметить, российский лидер Владимир Путин во время своего обращения также заявил, что Россия хочет как можно быстрее закончить войну в Украине.

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