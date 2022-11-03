Россия предупреждает Норвегию. Мария Захарова заявляет об "адекватной реакции" (ВИДЕО)



















Российские власти утверждают, что увеличение боевой готовности норвежской армии может привести к эскалации конфликта в регионе и испортить отношения с РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Мария Захарова. Фото с открытых источников

Норвегия в начале недели повысила боевую готовность, как ответ на появление дронов в пределах своих границ. По этому делу были арестованы несколько россиян, а премьер-министр Норвегии предостерег Кремль от продолжения незаконных полетов и подобной деятельности.

На такие действия норвежских властей отреагировала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. На брифинге Захарова заявила, что НАТО и Норвегия начинают все более тесное сотрудничество и отметили, что в стране начинают появляться иностранные военные базы.

"Мы расцениваем это развитие событий у границ России как сознательную попытку Осло продолжить деструктивный курс на эскалацию в регионе и окончательное разрушение российско-норвежских отношений", — сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме того, Захарова добавила, что "РФ честная и открытая страна, готовая к диалогу", но отметила, что на враждебные действия Россия будет "адекватно отвечать".

31 октября в Норвегии задержали нескольких россиян, которые незаконно использовали беспилотные летательные аппараты и производили съемку в зонах ограниченного доступа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию от утверждавшей России, что в Украине используют биологическое оружие.



Также "Комментарии" писали о власти Эстонии, которая внесла поправки в закон о владении оружием. Теперь россияне не смогут иметь огнестрельное оружие в Эстонии.

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