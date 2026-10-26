Россия превратится в пепел: какую роковую ошибку может совершить Путин

Российский лидер Владимир Путин может рассматривать возможность применения ядерного оружия в одной из европейских стран. В России даже намекали на ядерный удар. Также появлялась информация, что Путин хотел ударить по Украине ядеркой еще в 2022 году. Искусственный интеллект оценил, где самая большая угроза применения ядерного оружия.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По мнению Gemini, Россия понимает, что применение стратегического ядерного оружия против западных стран может вызвать сокрушительный ответ. Поэтому наибольший риск чат-бот видит не в ударах межконтинентальных ракет, а в локальных сценариях.

В частности, речь идет о шантаже вокруг украинских атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, и угрозы подстанциям, обеспечивающим их работу. Среди возможных сценариев Gemini называет провокации с применением грязной бомбы или создание техногенной аварии с последующими обвинениями Украины. По мнению чат-бота, Кремль использует страх перед ядерной катастрофой как инструмент давления, стараясь не перейти к масштабной ядерной войне.

Grok считает, что самая большая угроза сосредоточена в Европе, прежде всего, вокруг Украины и Балтийского региона. Российские ядерные угрозы чат-бот рассматривает как способ сдерживать Запад и добиваться уступок.

По данным экспертов, риск тактического ядерного удара по Украине или странам Балтии может возрасти, если США ослабят поддержку НАТО. Отдельным очагом напряжения остается Калининград.

В то же время Grok отмечает, что, по позиции Владимира Зеленского, Путин вряд ли решится на такой шаг из-за риска потерять союзников и спровоцировать неконтролируемую эскалацию. Другие регионы, в частности Ближний Восток и Азия, также имеют риски, но, по оценке чат-бота, не совмещают столь активно боевые действия и открытые ядерные угрозы.

DeepSeek называет самым опасным сценарием ядерный инцидент на Запорожской АЭС, которая находится под российской оккупацией. Среди рисков чат-бот перечисляет обстрелы, потерю внешнего электроснабжения и возможные опасные действия с энергоблоками поврежденной станции.

В то же время DeepSeek отмечает: по приведенным им оценкам, Россия технически способна применить ядерное оружие, но признаков подготовки к такому удару пока нет. Чат-бот также считает маловероятным ядерный удар, учитывая, в частности, позицию Китая.

Главную угрозу DeepSeek видит в постепенном накоплении опасностей вокруг ЗАЭС. Авария там, по его оценке, может произойти не только в результате целенаправленного приказа, но и из-за халатности или провокации.

Все три чата указывают на опасность эскалации вокруг Украины, но акценты различаются. Gemini отмечает ядерный шантаж и провокации, Grok — риск тактического удара в случае ослабления поддержки НАТО, а DeepSeek — возможной аварии на Запорожской АЭС.

Стоит отметить, что это возможные сценарии, спрогнозированные чат-ботами. Официальной информации о растущей угрозе ядерного удара нет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие ожидания украинцев в войне окажутся напрасными.



