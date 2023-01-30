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Россия придумала новую абсурдную теорию о биолабораториях в Украине

Начальник Радиационно-химической и биологической защиты РФ утверждает, что американцы проводили экспериментальные исследования в Украине.

сегодня, 18:17
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Автор:

Slava Kot

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что россияне якобы смогли остановить биологическую программу США в Украине, где проводились опыты на военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия придумала новую абсурдную теорию о биолабораториях в Украине

Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Фото с открытых источников

Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Минобороны РФ якобы смогло помешать работавшим в Украине американским биологическим программам. Россиянин утверждает, что американцы не смогли завершить опыты в Украине и теперь якобы переносят их в другие страны – в Восточную Европу и Центральную Азию.

"Благодаря Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы в Украине", – говорит Игорь Кириллов.

Кроме того, начальник войск РХБЗ рассказал, о еще одних опытах, которые якобы проводились в 2019 году. По классике российской пропаганды Кириллов рассказал, что украинские территории стали экспериментальной частью опыта по ВИЧ-инфекциям, и добавил, что исследования проводились и на военных.

Начальник Радиационно-химической и биологической защиты РФ считает, что на украинском тестировали препараты от мышечной усталости, разработанные на основе нанотехнологий. В конце брифинга россиянин обвинил США, заявив, что американцы якобы причастны к пандемии COVID-19.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент Украины Виктор Ющенко посоветовал Владимиру Путину посмотреть польский фильм для лучшего понимания отношений между Украиной и Польшей.

Также "Комментарии" писали о двух пророссийских депутатах ОПЗЖ в Украине, которые решили сложить свои полномочия.



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Источник: https://ria.ru/20230130/koronavirus-1848449962.html
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