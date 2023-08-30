Россия придумала свою "версию" зерновой сделки и хочет привлечь союзников

В Кремле придумали свою "альтернативу" зерновому соглашению, которое же они и заблокировали. К своему новому плану они хотят приобщить Турцию и Катар. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. Сергей Лавров (фото из открытых источников) В сообщении говорится, что глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции, который 31 августа должен приехать в Москву, поговорят об экспорте российского зерна.

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В Кремле сообщают, что придумали "альтернативу" зерновому соглашению. В Москве хотят за счет Катара доставить в Турцию миллион тонн своего зерна для переработки. А потом продать его "нуждающимся странам" "Рассматриваем этот проект как хорошую рабочую альтернативу черноморскому соглашению", – заявляют в российском МИД. Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие ожидания от встречи Путина и Эрдогана. Личная встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным, которая откладывалась несколько раз в августе, похоже, состоится только в сентябре. Причем не Путин отправится в гости к Эрдогану, а тот – в РФ. Скорее всего, одной из важнейших тем для обсуждения станет зерновое соглашение, з которого РФ вышла 17 июля. Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко не сомневается, что встреча Путина с Эрдоганом имеет большое значение для Украины. Ведь морские пути, напоминает он, – один из наших основных логистических хабов. Вопрос возобновления зернового соглашения актуален и для Турции, считает президент УАК. Ведь помогая нам, она укрепляла свой международный авторитет. При этом, продолжает он, следует понимать, что РФ уже украла более 4 млн тонн украинского зерна. И когда Путин в конце июля обещал африканским странам бесплатную помощь зерном речь шла именно об украинском, украденном россиянами.

