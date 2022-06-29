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Россия пригрозила потерей суверенитета еще одной стране

Все из-за того, что Норвегия отказала пропускать грузы на архипелаг

сегодня, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Российская верхушка не перестает раздавать угрозы тем странам, которые не боятся выполнять санкции и осуждать действия путинского режима. Так в немилость Москвы попала Норвегия. В России пригрозили стране потерей суверенитета над Шпицбергеном. Все из-за того, что страна отказала пропускать грузы на архипелаг. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Россия пригрозила потерей суверенитета еще одной стране

Глава Конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас. Фото: из открытых источников

15 июня Норвегия официально ввела запрет на пропуск грузов российским поселениям на норвежском архипелаге Шпицберген. Груз был остановлен на единственном пропускном пункте между странами – Стурскуг. 

При этом норвежцы заблаговременно предупредили россиян, что больше не будут пропускать грузы. Это произошло еще в апреле. Именно тогда стало известно о закрытии пропускного пункта. Россия, со своей стороны, пригрозила стране потерей суверенитета над Шпицбергеном. Как всегда, Москва напомнила, что может быстро и эффективно решать спорные вопросы силой.

По словам главы Конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрея Клишаса, "норвежский суверенитет над Шпицбергеном под большим вопросом".

Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, Норвегия нарушает Парижский договор от 1920 года, согласно которому, Норвегия и Россия признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном на условиях, что страна не будет препятствовать ввозу грузов.

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Источник: https://t.me/rian_ru/169091
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