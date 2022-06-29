Россия пригрозила потерей суверенитета еще одной стране

Российская верхушка не перестает раздавать угрозы тем странам, которые не боятся выполнять санкции и осуждать действия путинского режима. Так в немилость Москвы попала Норвегия. В России пригрозили стране потерей суверенитета над Шпицбергеном. Все из-за того, что страна отказала пропускать грузы на архипелаг. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Глава Конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас. Фото: из открытых источников

15 июня Норвегия официально ввела запрет на пропуск грузов российским поселениям на норвежском архипелаге Шпицберген. Груз был остановлен на единственном пропускном пункте между странами – Стурскуг.

При этом норвежцы заблаговременно предупредили россиян, что больше не будут пропускать грузы. Это произошло еще в апреле. Именно тогда стало известно о закрытии пропускного пункта. Россия, со своей стороны, пригрозила стране потерей суверенитета над Шпицбергеном. Как всегда, Москва напомнила, что может быстро и эффективно решать спорные вопросы силой.

По словам главы Конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрея Клишаса, "норвежский суверенитет над Шпицбергеном под большим вопросом".

Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, Норвегия нарушает Парижский договор от 1920 года, согласно которому, Норвегия и Россия признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном на условиях, что страна не будет препятствовать ввозу грузов.

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