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Россия пригрозила США: без ответа это не останется

Представитель МИД Мария Захарова пригрозила Соединенным Штатам. США не выдали визы для российских журналистов на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке.

25 апреля 2023, 11:53
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Автор:

Slava Kot

Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що США отримає відповідь за свої дії, коли не видали візи російським журналістам для відвідин засідання Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на російські ЗМІ.

Россия пригрозила США: без ответа это не останется

Представитель МИД Мария Захарова. Фото из открытых источников

Сполучені Штати вирішили не видавати візи для російських журналістів на засідання Ради Безпеки ООН, яке має пройти у Нью-Йорку. Таке рішення було прийнято через санкції проти РФ.


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Представниця МЗС Марія Захарова відвідала шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова, де пригрозила США. Російська дипломатка наголосила, що 25 квітня пройде ще одне засідання Радбезу ООН під головуванням РФ, де Сергій Лавров має порушити питання недопуску російських журналістів.

"Я думаю, що ця тема отримає додаткове освітлення. Безперечно, без відповіді це не залишиться. Щодо кого ця відповідь буде, ви також чудово розумієте", — говорить росіянка.

Нагадаймо, що в Росії нещодавно заарештували американського журналіста. Його звинуватили у шпигунській діяльності. Такі дії РФ викликали критику світових лідерів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ув'язнений журналіст надіслав першого листа з Росії: розповів, що робить у в'язниці

Також "Коментарі" писали, що усі 27 представників країн ЄС розкритикували Російську Федерацію перед її головуванням у Раді Безпеки ООН.



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Источник: https://t.me/tass_agency/189331
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