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Россия пригрозила США по отношению к беспилотникам в акватории Черного моря

Замминистра иностранных дел России предупредил США, что армия РФ может принять контрмеры, если заметит американские беспилотники.

сегодня, 12:05
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Автор:

Slava Kot

Россия предупредила Соединенные Штаты не использовать беспилотные летательные аппараты над частью Черного моря, ведь тогда армии РФ придется принять "контрмеры", говорит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Россия пригрозила США по отношению к беспилотникам в акватории Черного моря

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото из открытых источнико

В начале марта русские истребители сбили американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper над Черным морем. Россия заявила, что не причастна к инциденту, а сам беспилотник якобы совершил резкий маневр и упал в воду. Однако опубликованные материалы из беспилотника зафиксировали сброс топлива перед дроном, а затем момент удара по MQ-9 Reaper, в результате чего было заметно повреждение аппарата. Теперь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил США.


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"Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывая наше терпение", – сказал Рябков.

Рябков утверждает, что американский дрон находился в зоне особого режима, где проходят учения российских военных. Также российский политик добавил, что безопасность будет осуществлена всеми средствами, а американские дроны не смогут поколебать решительность РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания объявила передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Насколько это опасно?

Также "Комментарии" писали, что Украина использует картонные беспилотники. Австралийская компания производит и отправляет около 100 дронов из картона в Украину. Они легки в транспортировке, цене и могут выполнять различные задачи на поле боя или доставлять продукты, медицинские средства или боеприпасы для украинских сил.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-22-23/index.html
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