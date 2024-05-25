Посол России в США, армейский генерал Анатолий Антонов выступил с угрозами в адрес США.

РФ угрожает Западу. Фото из открытых источников

Российский посол заявил, что США должны ответить на предложение РФ о переговорах о прекращении войны, иначе Украина потеряет новые территории.

"Если российские предложения по мирным переговорам в Вашингтоне снова будут проигнорированы, украинцы потеряют гораздо больше территорий, чем сейчас", — сказал Анатолий Антонов.

В то же время российский дипломат подчеркнул, что не может быть и речи об отступлении или отведении ВС РФ к гипотетическим разграничительным линиям.

"Есть конституция России. Там четко обозначены границы нашего государства, в которые входят новые субъекты федерации", – сказал российский посол.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.