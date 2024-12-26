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Россия признала Хельсинкскую комиссию США нежелательной организацией

Согласно решению Генпрокуратуры, комиссии запрещено действовать на территории России, а сотрудничающие с ней граждане могут быть подвергнуты уголовному преследованию.

26 декабря 2024, 10:01
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Клименко Елена

Генеральная прокуратура России включила Хельсинкскую комиссию США в список "нежелательных организаций". Об этом сообщила российская служба Радио Свобода.

Россия признала Хельсинкскую комиссию США нежелательной организацией

Фото: из открытых источников

В ведомстве отметили, что деятельность комиссии направлена ​​на дестабилизацию внутренней политической ситуации в России. В частности, ее члены активно распространяют материалы, дискредитирующие политику правительства, правоохранительные органы и судебную систему страны.

Согласно решению Генпрокуратуры, комиссии запрещено действовать на территории России, а сотрудничающие с ней граждане могут быть подвергнуты уголовному преследованию.

В мае 2023 года комиссия обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить поставки Украине баллистических ракет ATACMS. После того как администрация Байдена приняла это решение в сентябре 2023 года, комиссия положительно отреагировала.

Между тем, комиссия Госдумы России по расследованию внешнего вмешательства признала доклад Хельсинкской комиссии по политике США в Европе и Евразии "руководством по вмешательству во внутренние дела суверенных государств и подготовке цветных революций".

В сентябре Хельсинкская комиссия призвала США пересмотреть свою политику в отношении России, в частности, вроде подхода к Китаю, и определить Москву как постоянную угрозу глобальной безопасности.

Хельсинкская комиссия США (официальное название — Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе) была создана правительством США для международного сотрудничества в области прав человека, военной безопасности и экономических отношений. В ее составе — конгрессмены, сенаторы, политические, военные и эксперты безопасности.

Комиссия была основана в 1976 году с целью мониторинга выполнения Хельсинкских соглашений 1975 года, подписанных 35 государствами, включая США, Канаду, все европейские страны (кроме Албании) и СССР.

Портал "Комментарии" писал, что в РФ впервые признали, что война длится слишком долго и обратились к мировым лидерам.



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Источник: https://www.svoboda.org/a/heljsinkskaya-komissiya-ssha-priznana-nezhelateljnoy-v-rossii/33252843.html
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