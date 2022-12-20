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Россия продает оружие для врага своего союзника

В русской армии заканчиваются боевые ракеты, из-за чего Россия вынуждена рисковать контрактными обязательствами по продаже оружия. Которую она должна была отправить врагу своего союзника.

сегодня, 14:35
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Автор:

Slava Kot

Путин значительно просчитался, когда начал полномасштабное вторжение в Украину. О дефиците оружия в России уже неоднократно сообщали украинские и международные аналитики. В этот раз ВСУ нашла склад оружия, который использовала российская армия против Украины, однако снаряды были предназначены другой стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Defense Express.

Россия продает оружие для врага своего союзника

В России кончается оружие. Фото из открытых источников

По сообщению украинской службы Defense Express, в одном из освобожденных сел обнаружили боеприпасы и транспортное письмо. Оказалось, что найденное оружие было предназначено не для российской армии, а по контракту должно было быть отправлено в Азербайджан. Ракеты изготовили в 2022 году, и за их производство отвечал Государственный научно-исследовательский институт машиностроения в России.

По информации из найденного письма, отмечалось, что в партии оружия было 5 тыс. 152-мм боеприпасов, которые используют самоходные гаубицы 2С19 Мста-С и буксированные гаубицы 2А65 Мста-Б.

Для российских военных мощностей это не слишком большая цифра. Но россияне решили рисковать контрактными обязательствами, что может свидетельствовать о сложной ситуации в армии РФ.

Просмотреть найденное письмо можно ниже:

Россия продает оружие для врага своего союзника - фото 2

Интересно, что Россия является членом Организации Договора о коллективной безопасности, в которую входит и Армения. А Армения как раз ведет войну против Азербайджана. Таким образом, Россия продает оружие для врага своего союзника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Армения имеет претензии к Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о словах Залужного, объяснившего разницу между украинской и российской армией.



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Источник: https://defence-ua.com/army_and_war/rashisti_vidibrali_v_azerbajdzhanu_152_mm_snarjadi_do_msta_s_schob_vojuvati_proti_zsu-9980.html
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