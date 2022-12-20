Путин значительно просчитался, когда начал полномасштабное вторжение в Украину. О дефиците оружия в России уже неоднократно сообщали украинские и международные аналитики. В этот раз ВСУ нашла склад оружия, который использовала российская армия против Украины, однако снаряды были предназначены другой стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Defense Express.

В России кончается оружие. Фото из открытых источников

По сообщению украинской службы Defense Express, в одном из освобожденных сел обнаружили боеприпасы и транспортное письмо. Оказалось, что найденное оружие было предназначено не для российской армии, а по контракту должно было быть отправлено в Азербайджан. Ракеты изготовили в 2022 году, и за их производство отвечал Государственный научно-исследовательский институт машиностроения в России.

По информации из найденного письма, отмечалось, что в партии оружия было 5 тыс. 152-мм боеприпасов, которые используют самоходные гаубицы 2С19 Мста-С и буксированные гаубицы 2А65 Мста-Б.

Для российских военных мощностей это не слишком большая цифра. Но россияне решили рисковать контрактными обязательствами, что может свидетельствовать о сложной ситуации в армии РФ.

Просмотреть найденное письмо можно ниже:





Интересно, что Россия является членом Организации Договора о коллективной безопасности, в которую входит и Армения. А Армения как раз ведет войну против Азербайджана. Таким образом, Россия продает оружие для врага своего союзника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Армения имеет претензии к Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о словах Залужного, объяснившего разницу между украинской и российской армией.

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