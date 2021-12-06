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Россия продолжает наращивание войск: где появилась новая техника

Спутниковые снимки указывают на активность русских войск на границе с Украиной

сегодня, 10:50
Автор:

Карина Ожерельева
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Спутниковые снимки указывают на то, что российские войска собрались на границе с Украиной в преддверии запланированного на этой неделе видеозвонка между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News.

Россия продолжает наращивание войск: где появилась новая техника

Спутниковые изображения русских войск - Fox News

Байден и Путин будут говорить по видеозвонку во вторник, 7 декабря. Кремль заявил, что напряженность между Соединенными Штатами и Россией нагнетается из-за российского наращивания войск на украинской границе.

Спутниковые изображения были собраны Maxar Technologies за последний месяц и предоставлены Fox News.

На снимках показано несколько мест на западе России, а также одно место в Крыму, где были развернуты российские тактические боевые группы, содержащие войска и технику сухопутных войск.

Среди других спутниковых снимков, собранных Maxar за последний месяц, были и другие места, где российские тактические боевые группы, содержащие войска и наземные войска, собирали и разворачивали оборудование.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы по разговору с Байденом российскому государственному информационному агентству РИА Новости, сказав, что "президенты сами решают", сколько продлится их разговор.

Байден выражает обеспокоенность США по поводу российской военной деятельности на границе и "подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", заявила в субботу, 4 декабря, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, подтвердив запланированный звонок после первого слова из Москвы.

Последний известный звонок между лидерами был в июле, когда Байден оказывал давление на Путина, чтобы он сдерживал российские преступные хакерские группировки, запускавшие атаки программ-выкупов против Соединенных Штатов. Байден заявил, что США предпримут все необходимые шаги по защите критической инфраструктуры от таких атак.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия не находит нарушения , которые имели бы отношение к заключенному соглашению, подразумевается основополагающий акт Россия – НАТО, в частности, и по наращиванию собственного военного присутствия на территории оккупированного Крыма.


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Источник: https://www.foxnews.com/politics/satellite-imagery-indicates-russian-military-activity-on-ukraine-border
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