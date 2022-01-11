Россия продолжает переброску сил ОДКБ в Казахстан

Несмотря на заявления президента Казахстана Токаева о том, что ситуацию в стране вот-вот будет стабилизирована и власти снова будут контролировать все регионы войска ОДКБ продолжает прибывать в страну. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России. Как передает портал "Комментарии", сайт Минобороны РФ сообщает, что более, чем 70 самолетов Ил-76 и пять Ан-124 задействованы в переброске сил ОДКБ в Казахстан.

Российские войска. Фото: REUTERS

Ранее сообщалось, что в Казахстан прибудет не более 3000 миротворцев из России, но это количество продолжает увеличиваться. Также продолжают прибывать военные из других государств, которые есть членами ОДКБ.

В РФ подтверждают, что, созданная Россией воздушная группировка ежедневно перебрасывает в Казахстан подразделения российского контингента, которые сформированы для включения в общий состав миротворческих сил ОДКБ.

Кроме того, сообщают в Минобороны РФ, военной авиацией РФ доставляются в Казахстан военные из Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении. Все военные прошли специальную подготовку и уже были задействованы в подобных миротворческих операциях. О каких именно военных операциях идет речь в России не сообщают.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, что Кремль продолжает отправлять военных в Казахстан и тоем самым усиливает свой контроль в стране, потому как военные ОДКБ не подчиняются местным властям, они руководствуются той инструкцией, которую пропишут в Москве. А президент Токаев, вслед за самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко, уже "лежит" под режимом Путина. И аппетиты у того лишь разгораются.





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