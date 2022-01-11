logo

BTC/USD

42352.85

ETH/USD

3132.30

LTC/USD

129.76

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия продолжает переброску сил ОДКБ в Казахстан
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия продолжает переброску сил ОДКБ в Казахстан

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан

сегодня, 08:07
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Несмотря на заявления президента Казахстана Токаева о том, что ситуацию в стране вот-вот будет стабилизирована и власти снова будут контролировать все регионы войска ОДКБ продолжает прибывать в страну. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России. Как передает портал "Комментарии", сайт Минобороны РФ сообщает, что более, чем 70 самолетов Ил-76 и пять Ан-124 задействованы в переброске сил ОДКБ в Казахстан.

Россия продолжает переброску сил ОДКБ в Казахстан

Российские войска. Фото: REUTERS

Ранее сообщалось, что в Казахстан прибудет не более 3000 миротворцев из России, но это количество продолжает увеличиваться. Также продолжают прибывать военные из других государств, которые есть членами ОДКБ.

В РФ подтверждают, что, созданная Россией воздушная группировка ежедневно перебрасывает в Казахстан подразделения российского контингента, которые сформированы для включения в общий состав миротворческих сил ОДКБ. 

Кроме того, сообщают в Минобороны РФ, военной авиацией РФ доставляются в Казахстан военные из Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении. Все военные прошли специальную подготовку и уже были задействованы в подобных миротворческих операциях. О каких именно военных операциях идет речь в России не сообщают.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, что Кремль продолжает отправлять военных в Казахстан и тоем самым усиливает свой контроль в стране, потому как военные ОДКБ не подчиняются местным властям, они руководствуются той инструкцией, которую пропишут в Москве. А президент Токаев, вслед за самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко, уже "лежит" под режимом Путина. И аппетиты у того лишь разгораются.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mil.ru/odkb_peacekeeping_forces_kazakhstan.htm
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!