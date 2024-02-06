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Россия проведет совместные военно-морские учения: какие страны составят ей компанию

Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения

сегодня, 11:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Военные силы Ирана, России и Китая собираются провести совместные военно-морские учения в ближайшие недели. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани, сообщает агентство "Tasnim".

Россия проведет совместные военно-морские учения: какие страны составят ей компанию

Военные учения России. Фото: из открытых источников

Выступая на военно-морской базе в северном иранском городе Манджил, контр-адмирал Ирани заявил, что совместные учения пройдут до конца текущего иранского года (19 марта).

Он также сказал, что что для участия в совместных учениях также приглашен ряд других стран.

Военные учения пройдут с целью обеспечения "региональной безопасности и реализации общих интересов", добавил он.

Стоит напомнить, в марте 2023 года военно-морские силы Ирана, Китая и России провели военные учения "Пояс морской безопасности 2023" в северной части Индийского океана. Это были четвертые совместные учения между ними за последние годы.

После вторжения российских войск в Украину Москва получила поддержку от Ирана и Китая, которые продолжают торговать с ней, а Тегеран поставляет оружие.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия, Китай и Иран будут угрожать мировой безопасности еще много лет. По его словам, поддержка Украины в защите ее суверенитета – это борьба не только в интересах Украины, но и в интересах США, чтобы защитить систему, которая "предотвращала войну великих государств последние восемь десятилетий". Действительно ли мы видим формирование новой "оси зла"? Что демократический мир может (должен) этому противопоставить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.tasnimnews.com/en/news/2024/02/05/3034665/iran-to-hold-joint-naval-drill-with-russia-china-in-weeks
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