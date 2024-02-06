Россия проведет совместные военно-морские учения: какие страны составят ей компанию

Военные силы Ирана, России и Китая собираются провести совместные военно-морские учения в ближайшие недели. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани, сообщает агентство "Tasnim".

Военные учения России. Фото: из открытых источников

Выступая на военно-морской базе в северном иранском городе Манджил, контр-адмирал Ирани заявил, что совместные учения пройдут до конца текущего иранского года (19 марта).

Он также сказал, что что для участия в совместных учениях также приглашен ряд других стран.

Военные учения пройдут с целью обеспечения "региональной безопасности и реализации общих интересов", добавил он.

Стоит напомнить, в марте 2023 года военно-морские силы Ирана, Китая и России провели военные учения "Пояс морской безопасности 2023" в северной части Индийского океана. Это были четвертые совместные учения между ними за последние годы.

После вторжения российских войск в Украину Москва получила поддержку от Ирана и Китая, которые продолжают торговать с ней, а Тегеран поставляет оружие.

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