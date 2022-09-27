Россия проводит более масштабную дезинформационную кампанию и имитирует западные СМИ

Компания Meta опубликовала отчет, в котором обнаружила фальшивые новости, распространявшиеся через социальную сеть Facebook ссылаясь на международные авторитетные издания. Об этом сообщает Politico со ссылкой на отчет компании Цукерберг.



Россия проводит более масштабную дезинформационную кампанию. Фото с открытых источников

Согласно отчету Meta, оказалось, что существует около 60 ресурсов, которые создавали фейковые новости и затем пытались их распространить в социальной сети Facebook и Twitter.

Эти сайты проводили масштабную дезинформацию по всему миру. Например, итальянское издание Ansa якобы критикует украинские власти за хранение зерна, немецкий Der Spiegel писал о дефиците газа, а Guardian в Великобритании не верил в преступления российских военных.

Именно такие нарративы были распространены среди фейковых новостей, созданных российскими службами. На рекламу в Facebook для распространения лживых новостей потратили более 100 тысяч долларов.

Первоначально большинство ресурсов, которые копировались для фейковых новостей, были общеевропейские, но ближе к сентябрю они в основном были привлечены на немецкую аудиторию.

Интересно, что, несмотря на масштабные действия и привлечение больших средств, особого успеха кампания РФ не получила. Большинство имен мошеннических профилей, которых было около 1000 публиковавших и передающих информацию у себя, фейковые новости почти не выходили за пределы созданной организации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России загорелся завод Романа Абрамовича.

Также "Комментарии" писали о хакерской атаке на российское ТВ, по нему крутили Владимира Зеленского, рассказывавшего о мобилизации в России.





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