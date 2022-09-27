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Россия проводит более масштабную дезинформационную кампанию и имитирует западные СМИ

РФ создала более 60 сайтов фейковых новостей.

сегодня, 23:38
Автор:

Slava Kot
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Компания Meta опубликовала отчет, в котором обнаружила фальшивые новости, распространявшиеся через социальную сеть Facebook ссылаясь на международные авторитетные издания. Об этом сообщает Politico со ссылкой на отчет компании Цукерберг.

Россия проводит более масштабную дезинформационную кампанию и имитирует западные СМИ

Россия проводит более масштабную дезинформационную кампанию. Фото с открытых источников

Согласно отчету Meta, оказалось, что существует около 60 ресурсов, которые создавали фейковые новости и затем пытались их распространить в социальной сети Facebook и Twitter.

Эти сайты проводили масштабную дезинформацию по всему миру. Например, итальянское издание Ansa якобы критикует украинские власти за хранение зерна, немецкий Der Spiegel писал о дефиците газа, а Guardian в Великобритании не верил в преступления российских военных.

Именно такие нарративы были распространены среди фейковых новостей, созданных российскими службами. На рекламу в Facebook для распространения лживых новостей потратили более 100 тысяч долларов.

Первоначально большинство ресурсов, которые копировались для фейковых новостей, были общеевропейские, но ближе к сентябрю они в основном были привлечены на немецкую аудиторию.

Интересно, что, несмотря на масштабные действия и привлечение больших средств, особого успеха кампания РФ не получила. Большинство имен мошеннических профилей, которых было около 1000 публиковавших и передающих информацию у себя, фейковые новости почти не выходили за пределы созданной организации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России загорелся завод Романа Абрамовича.

Также "Комментарии" писали о хакерской атаке на российское ТВ, по нему крутили Владимира Зеленского, рассказывавшего о мобилизации в России.




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Источник: https://www.politico.eu/article/russia-influence-ukraine-fake-news/
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