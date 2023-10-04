Россия проводит по всей стране масштабные учения эвакуации во время "ядерной войны": к чему готовятся

Россия организует обучение с эвакуацией во время " ядерной войны ". Эта мера пройдет во вторник, 3 октября.

Россия проводит ядерные учения (иллюстративное фото из открытых источников)

Как сообщает The Telegraph , в России состоится общенациональное обучение, где будут моделировать эвакуацию мирных жителей во время ядерной войны.

Цель такого мероприятия – оценить готовность спасателей вывести большое количество населения из выбранной гипотетической "радиационной зоны". Не указывается сколько гражданских будут привлекать для таких отработок.

В Российской Федерации каждый год проводят учения по гражданской обороне, но информируют, что в этом году впервые обучение проходит одновременно во всех регионах страны.

Решение об обучении было принято после того, как на прошлой неделе директор одного из ведущих исследовательских центров ядерной энергетики РФ обратился к кремлевскому режиму осуществить испытание атомного оружия на территории Северного Ледовитого океана как демонстрацию силы.

И США, и РФ как крупнейшие мировые ядерные страны – заявляют, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя ее начинать, однако конфликт в Украине является причиной опасения прямой конфронтации между Кремлем и представителями Запада.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России озвучили сценарий атаки на США . Главный редактор государственного российского телеканала RT Маргарита Симоньян пригрозила западным странам использованием ядерного оружия. Причем, по ее словам, ядерная бомба будет взорвана не над Вашингтоном, а над российской Сибирью.

По словам пропагандистки, Россия не будет следовать совету одиозного шовиниста Жириновского, предлагавшего "долбнуть по Вашингтону". Вместо этого может быть реализован сценарий, разработанный еще при СССР — в верхних слоях атмосферы над российской Сибирью может быть взорвана мощная термоядерная бомба.

