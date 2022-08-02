Россия публично обвинила США в участии в войне на стороне Украины

Министерство обороны России обвинило США в участии в войне на стороне Украины, поскольку, как там говорят, с Вашингтоном согласовываются цели, по которым бьют реактивные системы залпового огня HIMARS. Как передает издание "Комментарии", такую информацию обнародовали в "ТАСС", со ссылкой на представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

РСЗО HIMARS. Фото: Генштаб ВСУ

Представитель Минобороны страны-агрессора процитировал сказанное замглавой военной разведки Вадимом Скибицким, который в интервью "The Telegraph" подтвердил информацию о том, что ВСУ используют для атак по агрессору ракеты HIMARS только после того, как проводят консультации с партнерами из США. Конашенков отметил, что Украина фактически признала, что удары по российских целях наносятся только после того, как Вашингтон дает на это одобрение.

И далее уже после таких размышлений в Минобороны РФ заявили, что такие признания украинской разведки подтверждают тот тезис, что заявления Белого Дома и Пентагона о том, что США находятся в стороне военного конфликта в Украине не соответствуют действительности. В Минобороны России считают, что США напрямую вовлечены в конфликт в Украине.

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"Комментарии" ранее писали — россияне случайно взорвали собственный поезд с техникой, скрываясь от HIMARS – разведка.





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