Россия пытается миновать санкции: какой новый шаг придумали в Москве

Российская компания "Совкомфлот", чьи корабли попали под санкции США, решила их переименовать. Таким образом, россияне надеются избежать санкций и продолжить перевозить российскую нефть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Российский танкер Kemerovo (NS Columbus). Фото из открытых источников

Во вторую годовщину после полномасштабного вторжения США добавили 14 танкеров компании "Совкомфлот" в список санкций, увеличив общую численность до 21 корабля российской компании.

Как указывает издание Bloomberg, россияне решили переименовать по меньшей мере четыре судна:

NS Columbus – превратился в Kemerovo;

NS Bravo – Belgorod;

NS Captain – Kaliningrad;

NS Creation – Krasnoyarsk.

Кроме того, ранее эти танкеры ходили под флагом Габона, а теперь сменили его на российский. Как указывает судовой брокер Clarkson Research Services Ltd., российская компания остается владельцем наибольшего количества кораблей класса Aframax, которые могут перевозить до 700 тыс. баррелей нефти.

Пока неизвестно, поможет ли такой шаг россиянам обойти санкции, ведь российские танкеры можно идентифицировать по уникальным номерам, зарегистрированным в Международной морской организации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дания сделала предупреждение об опасности от российского теневого флота. Датчане указывают, что россияне игнорируют международные рекомендации, применяют старые корабли, что может привести к масштабной экологической катастрофе в регионе.

Также "Комментарии" писали о том, что США начали охотиться на теневой флот России и налагают дополнительные санкции.