Россия распространяет карту о якобы "плане оккупации" Украины странами ЕС

Российская пропаганда продолжает придумывать различные сценарии по Украине. На этот раз кремлевские ресурсы обнародовали так называемую "секретную карту", которая якобы подтверждает план стран ЕС поделить Украину для доступа к ее ресурсам и выхода к Черному морю.

Россия распространяет фейк о плане ЕС оккупировать Украину. Фото из открытых источников

9 сентября пропагандистский ресурс Mash опубликовал материал об "сделке под руководством Франции". Согласно фейковым данным, документ якобы создан 16 апреля 2025 года и был добыт хакерской группой KillNet после "взлома сети французских военных".

На карте под названием Les forces conjointes de Coalition de Volontaires ("Объединенные силы Коалиции желающих") изображено расположение иностранных войск на территории Украины. "Ответственным" назван генерал Тьерри Буркхард, который действительно возглавлял Главный штаб вооруженных сил Франции, но покинул пост в июле 2025 года.

Пропагандистская версия плана оккупации Украины странами ЕС:

- Франция якобы будет контролировать добычу нефти, газа, угля, золота, урана, титана, лития и никеля в Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

— Великобритания претендует на создание логистических хабов для контроля перевозок.

— Польша, Венгрия и Румыния вроде бы планируют получить территории на западе Украины и Одесскую область для выхода к морю.

По этому "сценарию", для реализации замысла европейские страны якобы планируют привлечь около 50 тысяч военных под флагом "миротворческого контингента" для, по версии россиян, так называемого "разделения Украины".

Подобные публикации являются частью системной кампании дезинформации, используемой Кремлем для различных факторов, в частности дискредитации западной военной помощи Украине, подрыва доверия между Киевом и союзниками, навязывания нарратива об "иностранном управлении" украинскими территориями. Аналитики неоднократно фиксировали, что Россия пытается легитимизировать собственную оккупацию Украины, придумывая фейковые "угрозы" от НАТО и ЕС.

