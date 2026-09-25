Россия расширяет войну: в США рассказали, кто под ударом в Европе

Российская беспилотная активность все чаще выходит за пределы территории Украины. В ночь на 24 сентября один беспилотник типа "Гербера" упал в Молдове, еще один оказался на территории Румынии. На этом фоне европейские страны усиливают меры безопасности у украинской границы.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

По данным ISW, российские силы в ночь с 23 на 24 сентября нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, в том числе по западным областям. Впоследствии обломки или беспилотники российского типа "Гербера" были обнаружены в Молдове и Румынии.

В Молдове полиция сообщила о падении аппарата в районе Черницы. В Румынии Министерство национальной обороны заявило, что неизвестный летательный аппарат около четырех минут находился в воздушном пространстве страны, после чего упал возле Солки. Геолокация опубликованных кадров, согласно ISW, указывает на российский дрон "Гербера".

Украинская сторона также сообщала об активности беспилотников над Буковиной. По словам главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, четыре российских дрона двигались в направлении пограничных переходов с Молдовой и Румынией. Три из них украинские силы сбили, еще один направился в сторону румынского уезда Сучава.

Меры предосторожности приняла и Польша. Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что два пункта пропуска на польско-украинской границе – Зосин и Дорогуск – были временно эвакуированы во время российского удара.

ISW связывает учащение подобных случаев с возможной попыткой Кремля постепенно сделать нарушения воздушного пространства европейских стран привычным явлением. При этом институт подчеркивает: намеренные и случайные нарушения необходимо различать, а прямых доказательств каждого конкретного инцидента недостаточно для однозначной атрибуции.

Одновременно западные разведслужбы предупреждают о возможном усилении российской гибридной активности в Европе. Датская разведка ожидает роста кибератак и диверсий в ближайшие месяцы, хотя оценивает прямое ограниченное военное нападение России на страны НАТО как маловероятное.

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