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Росія розширює війну: у США розповіли, хто під ударом у Європі

ISW фіксує нову хвилю інцидентів біля кордонів НАТО та попереджає про спроби Москви поступово нормалізувати порушення повітряного простору Європи

25 вересня 2026, 09:02
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Кравцев Сергей

Російська безпілотна активність дедалі частіше виходить за межі території України. У ніч на 24 вересня один безпілотник на кшталт "Гербера" впав у Молдові, ще один опинився на території Румунії. На цьому фоні європейські країни посилюють заходи безпеки біля українського кордону.

Росія розширює війну: у США розповіли, хто під ударом у Європі

Дрони-камікадзе. Фото: з відкритих джерел

За даними ISW, російські сили в ніч з 23 на 24 вересня завдали комбінованого удару по Україні ракетами та безпілотниками, у тому числі по західних областях. Згодом уламки або безпілотники російського типу Гербера були виявлені в Молдові та Румунії.

У Молдові поліція повідомила про падіння апарату у районі Черниці. У Румунії Міністерство національної оборони заявило, що невідомий літальний апарат близько чотирьох хвилин перебував у повітряному просторі країни, після чого впав біля Солки. Геолокація опублікованих кадрів, згідно з ISW, вказує на російський дрон "Гербера".

Українська сторона також повідомляла про активність безпілотників над Буковиною. За словами голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, чотири російські дрони рухалися у напрямку прикордонних переходів із Молдовою та Румунією. Три з них українські сили збили, ще один подався у бік румунського повіту Сучава.

Запобіжні заходи вжила і Польща. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що два пункти пропуску на польсько-українському кордоні – Зосин та Дорогуськ – були тимчасово евакуйовані під час російського удару.

ISW пов'язує почастішання подібних випадків із можливою спробою Кремля поступово зробити порушення повітряного простору європейських країн звичним явищем. При цьому інститут наголошує: навмисні та випадкові порушення необхідно розрізняти, а прямих доказів кожного конкретного інциденту недостатньо для однозначної атрибуції.

Водночас, західні розвідслужби попереджають про можливе посилення російської гібридної активності в Європі. Датська розвідка очікує зростання кібератак і диверсій у найближчі місяці, хоча оцінює прямий обмежений військовий напад Росії на країни НАТО як малоймовірний.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-24-2026/
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