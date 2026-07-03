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Кречмаровская Наталия
Топливный кризис в России может оставить россиян без общественного транспорта, ведь в российских городах преобладают именно автобусы, которые без горючего не уедут. Троллейбусы или трамваи встречаются в значительно меньшем количестве городов.
Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"
В Службе внешней разведки Украины отметили, что если дефицит нефтепродуктов распространится на общественные перевозки, страна-агрессор рискует остановиться, ведь подавляющее большинство ее городов критически зависит от автобусов.
Все четыре вида электротранспорта – трамвай, троллейбус, метро и электробус – имеют только четыре города (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Самара). Однако, как отмечают в разведке, ситуация там шаткая: в той же Самаре на линии работает только один электробус, а в Тюмени единственный электробус регулярно выходит из строя во время морозов. Высокая доля электротранспорта в парке зафиксирована в Ижевске (53%), тогда как в Махачкале, Нальчике, Астрахани или Сочи она составляет 1%.
К тому же в России за последние десять лет общая длина трамвайных путей на России сократилась на 8%, а троллейбусных линий – на 17%.
Дальнейшие боевые действия и международная изоляция, как отмечают в разведке, будут усугублять коллапс общественного транспорта.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие планы Кремля полностью рухнули.