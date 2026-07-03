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Россия рискует полностью остановиться: это повлечет полный крах системы

В Службе внешней разведки рассказали о большой уязвимости общественного транспорта

3 июля 2026, 21:56
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Кречмаровская Наталия

Топливный кризис в России может оставить россиян без общественного транспорта, ведь в российских городах преобладают именно автобусы, которые без горючего не уедут. Троллейбусы или трамваи встречаются в значительно меньшем количестве городов.

Россия рискует полностью остановиться: это повлечет полный крах системы

Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"

В Службе внешней разведки Украины отметили, что если дефицит нефтепродуктов распространится на общественные перевозки, страна-агрессор рискует остановиться, ведь подавляющее большинство ее городов критически зависит от автобусов.

"Экологический и независимый от горючего электротранспорт есть только в 111 российских городах из 1117. Почти половина населения (42%) живет в населенных пунктах, где нет ни одного троллейбуса или трамвая. В 26 регионах РФ альтернатива бензиновому транспорту отсутствует вообще", — говорится в сообщении.

Все четыре вида электротранспорта – трамвай, троллейбус, метро и электробус – имеют только четыре города (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Самара). Однако, как отмечают в разведке, ситуация там шаткая: в той же Самаре на линии работает только один электробус, а в Тюмени единственный электробус регулярно выходит из строя во время морозов. Высокая доля электротранспорта в парке зафиксирована в Ижевске (53%), тогда как в Махачкале, Нальчике, Астрахани или Сочи она составляет 1%.

К тому же в России за последние десять лет общая длина трамвайных путей на России сократилась на 8%, а троллейбусных линий – на 17%.

Дальнейшие боевые действия и международная изоляция, как отмечают в разведке, будут усугублять коллапс общественного транспорта.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие планы Кремля полностью рухнули.




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Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/rosiyany-ryzykuyut-zalyshytysya-bez-hromadskoho-transportu-palyvna-kryza-tysne-na-rf
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