Паливна криза в Росії може залишити росіян без громадського транспорту, адже в російських містах переважають саме автобусу, які без пального не поїдуть. Тролейбуси чи трамваї зустрічаються у значно меншій кількості міст.

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

У Службі зовнішньої розвідки України зазначили, якщо дефіцит нафтопродуктів пошириться на громадські перевезення, країна-агресор ризикує зупинитися, адже переважна більшість її міст критично залежить від автобусів.

“Екологічний та незалежний від пального електротранспорт є лише у 111 російських містах із 1117. Майже половина населення (42%) живе в населених пунктах, де немає жодного тролейбуса чи трамвая. У 26 регіонах РФ альтернатива бензиновому транспорту відсутня взагалі”, — йдеться в повідомленні.

Усі чотири види електротранспорту — трамвай, тролейбус, метро та електробус — мають тільки чотири міста (Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород і Самара). Проте, як зазначають у розвідці, ситуація там хитка: у тій же Самарі на лінії працює лише один електробус, а в Тюмені єдиний електробус регулярно виходить з ладу під час морозів. Найвища частка електротранспорту в парку зафіксована в Іжевську (53%), тоді як у Махачкалі, Нальчику, Астрахані чи Сочі вона становить 1%.

До того ж в Росії за останні десять років загальна довжина трамвайних колій на Росії скоротилася на 8%, а тролейбусних ліній — аж на 17%.

Подальші бойові дії та міжнародна ізоляція, як зазначають в розвідці, поглиблюватимуть колапс громадського транспорту.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які плани Кремля повністю рухнули.



