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Росія ризикує повністю зупинитися: це спричинить повний крах системи

У Службі зовнішньої розвідки розповіли про велику вразливість громадського транспорту

3 липня 2026, 21:56
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Кречмаровская Наталия

Паливна криза в Росії може залишити росіян без громадського транспорту, адже в російських містах переважають саме автобусу, які без пального не поїдуть. Тролейбуси чи трамваї зустрічаються у значно меншій кількості міст. 

Росія ризикує повністю зупинитися: це спричинить повний крах системи

Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"

У Службі зовнішньої розвідки України зазначили, якщо дефіцит нафтопродуктів пошириться на громадські перевезення, країна-агресор ризикує зупинитися, адже переважна більшість її міст критично залежить від автобусів.

“Екологічний та незалежний від пального електротранспорт є лише у 111 російських містах із 1117. Майже половина населення (42%) живе в населених пунктах, де немає жодного тролейбуса чи трамвая. У 26 регіонах РФ альтернатива бензиновому транспорту відсутня взагалі”, — йдеться в повідомленні.

Усі чотири види електротранспорту — трамвай, тролейбус, метро та електробус — мають тільки чотири міста (Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород і Самара). Проте, як зазначають у розвідці, ситуація там хитка: у тій же Самарі на лінії працює лише один електробус, а в Тюмені єдиний електробус регулярно виходить з ладу під час морозів. Найвища частка електротранспорту в парку зафіксована в Іжевську (53%), тоді як у Махачкалі, Нальчику, Астрахані чи Сочі вона становить 1%.

До того ж в Росії за останні десять років загальна довжина трамвайних колій на Росії скоротилася на 8%, а тролейбусних ліній — аж на 17%. 

Подальші бойові дії та міжнародна ізоляція, як зазначають в розвідці, поглиблюватимуть колапс громадського транспорту.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які плани Кремля повністю рухнули.




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Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/rosiyany-ryzykuyut-zalyshytysya-bez-hromadskoho-transportu-palyvna-kryza-tysne-na-rf
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