Росія ризикує повністю зупинитися: це спричинить повний крах системи

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Кречмаровская Наталия
Паливна криза в Росії може залишити росіян без громадського транспорту, адже в російських містах переважають саме автобусу, які без пального не поїдуть. Тролейбуси чи трамваї зустрічаються у значно меншій кількості міст.
Ситуація в РФ. Фото портал "Коментарі"
У Службі зовнішньої розвідки України зазначили, якщо дефіцит нафтопродуктів пошириться на громадські перевезення, країна-агресор ризикує зупинитися, адже переважна більшість її міст критично залежить від автобусів.
Усі чотири види електротранспорту — трамвай, тролейбус, метро та електробус — мають тільки чотири міста (Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород і Самара). Проте, як зазначають у розвідці, ситуація там хитка: у тій же Самарі на лінії працює лише один електробус, а в Тюмені єдиний електробус регулярно виходить з ладу під час морозів. Найвища частка електротранспорту в парку зафіксована в Іжевську (53%), тоді як у Махачкалі, Нальчику, Астрахані чи Сочі вона становить 1%.
До того ж в Росії за останні десять років загальна довжина трамвайних колій на Росії скоротилася на 8%, а тролейбусних ліній — аж на 17%.
Подальші бойові дії та міжнародна ізоляція, як зазначають в розвідці, поглиблюватимуть колапс громадського транспорту.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які плани Кремля повністю рухнули.