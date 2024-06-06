Россия сделала работу над ошибками и активизировала свою агентуру в ЕС: какова цель

В преддверии Саммита мира враждебная российская пропаганда активизировала свои усилия, пытаясь сорвать мероприятие и дискредитировать Украину, сообщил политолог Игорь Чаленко.

Россия

По его словам, сеть российской агентуры в Европе очень широкая, и трудно найти страну, где она бездействует. По мнению политолога, ее деятельность можно распознать из-за активности некоторых праворадикальных сил. В таких странах, как Венгрия, Словакия, Чехия, Италия, Австрия, Германия, Франция, Испания и т.д., российские неофициальные представители влияют на разные сферы — спорт, науку, культуру. Также используются разные фонды для продвижения российских интересов, отмечает эксперт.

Политолог подчеркнул, что с 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину российские агенты в Европейском Союзе столкнулись с трудностями. Однако уже в 2023 году под руководством первого заместителя главы правительства РФ Сергея Кириенко была проведена "работа над ошибками" и усилено развитие агентурной сети в ЕС. Сейчас, говорит эксперт, перед выборами в Европарламент наблюдается небывалая активность российских агентов в Европе.

Чаленко подчеркнул, что по данным опросов, благодаря деятельности российской агентуры до 25% ультраправых представителей могут попасть в Европарламент. Большинство из них поддерживают Россию и могут выступать против Украины. Впрочем, эксперт считает, что все-таки Европарламент не столь радикализируется, ведь даже среди правых есть силы, которые имеют другое мнение по отношению к России.

Чаленко добавил, что российская агентура использует любые информационные поводы для извращения ситуации. Часто распространяются нарративы о том, что нынешняя политика ЕС, особенно политика Брюсселя и Европейской комиссии, якобы чужда и нуждается в изменениях. Прогнозируется "пришествие правых сил", которое оздоровит ЕС. Однако политолог считает, что это только предвыборная риторика. После выборов следует ожидать перераспределения сил и, по его мнению, Европейская народная партия сохранит лидерство, вокруг которого сформируется конструктивное большинство в Европарламенте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Саммит мира может сыграть с Украиной злую шутку.



