Россия снова будет угрожать ядерным оружием: какой закон подписал Путин

Как передает портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин подписал закон об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ уже опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Там говорится, что закон вступает в силу с момента официального опубликования.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава Кремля также подписал закон, который отменяет необходимость уведомлять Совет Европы о введении в стране военного положения.

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний принят в 1996 году Генассамблеей ООН. Документ тогда среди прочих ратифицировала и Россия. Однако США и Китай этого не сделали. Именно неподписание этого договора главными соперниками РФ и стало поводом для Путина отменить ратификацию. 5 октября он заявил, что эта ситуация дает властям РФ возможность отозвать ратификацию. 18 октября Госдума РФ приняла соответствующий закон, а 25 октября его одобрил Совет Федерации.

В конце октября Владимир Путин провел тренировку сил стратегического сдерживания. На учениях отрабатывали "нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".

При этом, как отметили западные СМИ, Путин в последнее время несколько смягчил свою риторику относительно использования ядерного оружия, вместо этого ищет другие способы использования своего атомного арсенала для создания угрозы Западу.

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