Россия снова угрожает ядерным оружием – причина расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии

В Кремле уже не скрывают раздраженности от намерений Швеции и Финляндии уже этим летом присоединиться к НАТО. Именно поэтому Москва открыто заявляет, что готова стянуть ядерное оружие в Балтику. Речь идет о кораблях с соответствующими ракетами. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Замглавы Совбеза РФ отметил, что расширение Североатлантического альянса за счет вступление в него Швеции и Финляндии приведет к тому, что у России увеличится список официально зарегистрированных противников.

Дмитрий Медведев отметил, что Альянс может фактически удвоить протяженность границы с Россией. Поэтому Москва не может на это не отреагировать, приняв решение соответствующие границы укрепить. Первым делом будет увеличена группировка сухопутных войск и ПВО, а российские военные корабли усилят свою присутствие в Финском заливе.

Самое главное, на чем акцентировал внимание Медведев, Россия будем готова перебросить свои ядерные боеголовки в Балтику. После вступления в НАТО Швеции и Финляндии о безъядерном статусе Балтики придется забыть.

При этом в России отбросили мнение, что намерения Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО возникли в связи с войной в Украине.

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