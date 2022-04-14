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Россия снова угрожает ядерным оружием – причина расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии

Россия грозится перебросить корабли с ядерными ракетами в Финский залив

сегодня, 12:35
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кремле уже не скрывают раздраженности от намерений Швеции и Финляндии уже этим летом присоединиться к НАТО. Именно поэтому Москва открыто заявляет, что готова стянуть ядерное оружие в Балтику. Речь идет о кораблях с соответствующими ракетами. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Россия снова угрожает ядерным оружием – причина расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Замглавы Совбеза РФ отметил, что расширение Североатлантического альянса за счет вступление в него Швеции и Финляндии приведет к тому, что у России увеличится список официально зарегистрированных противников.

Дмитрий Медведев отметил, что Альянс может фактически удвоить протяженность границы с Россией. Поэтому Москва не может на это не отреагировать, приняв решение соответствующие границы укрепить. Первым делом будет увеличена группировка сухопутных войск и ПВО, а российские военные корабли усилят свою присутствие в Финском заливе.

Самое главное, на чем акцентировал внимание Медведев, Россия будем готова перебросить свои ядерные боеголовки в Балтику. После вступления в НАТО Швеции и Финляндии о безъядерном статусе Балтики придется забыть.

При этом в России отбросили мнение, что намерения Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО возникли в связи с войной в Украине.

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Источник: https://t.me/medvedev_telegram
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