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Россия сняла с боевого дежурства подводный атомный крейсер "Дмитрий Донской": какая причина

Ракетный крейсер больше не мог нести боевую службу

сегодня, 20:20
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Автор:

Лиля Воробьева

Теперь появилась информация, по какой причине в РФ прекратил боевые дежурства атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской". Как информирует российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылающееся на источник, близкий к ВМФ РФ, эта причина связана с выработкой активной зоны его ядерного реактора.

"Дмитрий Донской" больше не мог нести боевую службу в связи с выработкой активной зоны его ядерного реактора", — сообщил источник журналистов.

Россия сняла с боевого дежурства подводный атомный крейсер "Дмитрий Донской": какая причина

Подводный атомный крейсер "Дмитрий Донской" (фото из открытых источников)


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В последнее время крейсер был задействован в испытании новых атомных субмарин классов "Борей", "Борей-А", "Ясень" и "Ясень-М".
В дальнейшем его заменят атомные лодки проекта 671РТМ, утверждается в информации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия отказалась выполнять требования МАГАТЭ по Запорожской АЭС . Российское руководство отказалось взять на себя обязательство по соблюдению пяти принципов, предложенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для защиты захваченной Запорожской АЭС. Постоянный представитель страны-террориста России в ООН Василий Небензя отказался обещать придерживаться предложенных МАГАТЭ принципов, заявив, что оккупанты якобы "уже давно их реализуют".

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил на заседании Совета безопасности ООН пять принципов, которые, по мнению МАГАТЭ, помогут обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС.

Речь идет о том, чтобы не совершать никаких атак с ЗАЭС или на нее; не размещать на ЗАЭС тяжелое вооружение, в частности, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы и боеприпасы, танки и военных; не подвергать риску электроснабжения ЗАЭС; все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации ЗАЭС должны быть защищены от нападений или диверсий; не принимать никаких мер, подрывающих эти принципы.



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Источник: https://t.me/tass_agency/194368
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