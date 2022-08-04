Россия собирается оставить ЕС без газа: чем это грозит – сумеет ли выстоять Европа

В российской компании "Газпром" фактически отказались принимать обратно турбину Siemens из-за "санкционных режимов" и "несоответствия существующей ситуации действующим контрактным обязательствам". О чем это говорит? Сумеет ли Европа устоять в газовой войне с Россией? Как происходящее отразится на Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Газопровод. Фото: из открытых источников

Есть стратегический в нашем понимании проигрыш "Газпрома" и в целом России

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский рассуждает так:

"Я думаю, Европа устоит. Да, будут ограничения зимой по температурам, да и сейчас то же самое – по кондиционированию. Но того, что было раньше с зависимостью от "Газпрома" – уже не будет".

То есть, продолжает эксперт, – это стратегический в нашем понимании проигрыш "Газпрома" и в целом России. Вот только, считает ли это стратегическим проигрышем сама РФ?

"По моему мнению, всё происходящее свидетельствует, что осенью и "Северный поток-1", и транзит газа через Украину обнулятся", – резюмирует Леонид Униговский.

В краткосрочной перспективе, "Газпром" будет уменьшать объемы транспортировки через нашу ГТС

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский считает, что Европейский Союз в газовой войне с РФ сможет отстоять свою позицию.

"Более того, с моей точки зрения, у Европейской Комиссии нет никаких иллюзий касательно будущих поставок российского газа на рынок ЕС. Об этом свидетельствует, прежде всего, принятая программа о сокращении объемов потребления газа на 15%. Более того, на сегодняшний день, вопреки многочисленным сообщениям российской пропаганды в стиле "Европа замерзнет", европейский газовый рынок сбалансирован. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объемы поставок природного газа в ЕС увеличились примерно на 7%. И это на фоне сокращения поставок российского газа на 40%. При этом объемы потребления газа уменьшились на 22%", – отмечает эксперт.

По его мнению, стоит обратить внимание также на спотовые котировки на газовых хабах. Так, во Франции и Великобритании тысяча кубометров газа не превышает 1,6 тыс долларов. Тогда как в условной австро-немецкой торговой зоне котировки составляют более 2,2 тыс долларов за всё ту же тысячу кубометров голубого топлива.

"Такая разница, – поясняет Максим Билявский, – связана с тем, что во франко-британской торговой зоне нет российского газа, а ценовой сигнал формируются за счет поставок сжиженного газа. Ну, а австро-немецкая торговая зона напрямую зависит от поставок российского газа. Отсюда и такие аномалии, в том числе, являющиеся следствием психологического фактора, который отображает негативные ожидания потребителей российского газа".

В таких условиях, продолжает эксперт, "Газпром" ставит себе задачу углублять ценовые шоки на европейском газовом рынке (прежде всего – в австро-немецкой торговой зоне) за счет распространения панических настроений, истерии, базирующихся в том числе на сообщениях о судьбе турбины и вообще о будущем "Северного потока-1". Цель всего этого – максимально ослабить финансово-экономические возможности союзников Украины путем усиления рецессии экономики и инфляцию евро.

"Я ожидаю сокращения поставок российского газа в Европу. Уже видно, что ЕС к этому готов, – подчеркивает Максим Билявский. – Происходящее, безусловно, отразится на режиме работы газотранспортной системы (ГТС) Украины – одного из маршрутов поставок российского газа в европейские страны. Скорее всего, в краткосрочной перспективе, "Газпром" будет уменьшать объемы транспортировки через нашу ГТС. Учитывая это, важно накапливать голубое топливо в газовых хранилищах, что Украина и делает".

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