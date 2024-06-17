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Россия собирается продавать свои автомобили стране, которая приехала на саммит мира к Украине

Российский "АвтоВАЗ" собирается продавать свои автомобили в ОАЭ

сегодня, 16:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Продажи автомобилей Lada российского "АвтоВАЗ" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) начнутся уже в этом году. Такой анонс сделал президент российского концерна Максим Соколов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ряд российских пропагандистских СМИ.

Россия собирается продавать свои автомобили стране, которая приехала на саммит мира к Украине

Российский "АвтоВАЗ". Фото: из открытых источников

Отмечается, что машины будут представлены в дилерском центре, расположенном на центральной автомобильной улице в Дубае.

По словам Соколова, хозяин центра приезжал на завод в Тольятти и подписал дилерское соглашение. Сейчас проводится закупка тестовой партии и сертификация машин для рынка ОАЭ, что займет немало времени.

Стоит отметить, бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, которым с 2023 года владел АвтоВАЗ, "вернулся государству". 

Автозавод "Тойота Мотор" японского автопроизводителя Toyota в поселке Шушары под Санкт-Петербургом выкупило Федеральное государственного унитарное предприятие РФ "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Швейцарии закончился столь долгожданный саммит мира. По его завершению было сделано немало громких заявлений, в том числе по поводу возможного формата уже нового саммита мира, который может пройти этой осенью при участии России. Какие впечатления от швейцарского саммита? Оправдались ли надежды, которые имела Украина, когда инициировала данное мероприятие? Что, может быть, стало разочарованием? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Германия удивляет: новый пакет санкций ЕС против России вновь заблокирован.




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