Германия удивляет: новый пакет санкций ЕС против России вновь заблокирован

Германия в пятницу, 14 июня, снова заблокировала утверждение странами-членами Европейского союза 14-го пакета санкций против России. Как передает портал "Комментарии", об этом в Twitter (X) сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Германия. Фото: из открытых источников

"Сегодня должна была быть достигнута договоренность, но Германия все еще не готова дать "зеленый свет", — сообщил журналист.

По его словам, переговоры продолжатся на следующей неделе.

Отметим, ранее сообщалось, что Германия тормозит процесс введения новых санкций Евросоюза против России. Хотя эти санкции должны были быть приняты еще в начале саммита G7 в четверг, 13 июня, немецкая сторона не смогла достичь договоренностей об ограничениях.

Согласно информации СМИ, Германия выдвигает слишком много оговорок и новых требований, что препятствует завершению планов санкций.

Один из европейских чиновников отметил, что в последнее время Германия ведет себя "как новая Венгрия", также затягивая внедрение новых санкций, подобно правительству премьер-министра Виктора Орбана в Будапеште. Новый пакет санкций ЕС должен прекратить возможность России обходить действующие ограничения. В то же время, Германия опасается, что под санкции могут попасть и немецкие компании. Поэтому она предлагает либо исключить эту норму, либо ограничить ее применение в определенном перечне товаров.

Также Германия выступает за смягчение мер по ограничению использования системы передачи финансовых сообщений (СПФП) – российского аналога SWIFT. К тому же санкции предусматривают ограничение торговли российским сжиженным природным газом (СПГ). Планируется запретить использование таких портов, как Зебрюгге в Бельгии, для отправки российского СПГ в третьи страны, что должно уменьшить объемы продаж России из-за нехватки транспортных мощностей и сократить финансирование ее агрессивной войны.



