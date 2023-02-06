Россия собирается у себя производить усовершенствованные иранские дроны

Москва и Тегеран разрабатывают планы производства беспилотников иранского производства в России. Такое углубление военного партнерства вызывает озабоченность Запада, пишут "Комментарии". Планируется строительство нового завода в РФ, который мог бы производить не менее 6000 беспилотников иранской разработки для войны в Украине.

Иранская делегация в России посетила место строительства завода по изготовлению БПЛА

В прошлом месяце высокопоставленная иранская делегация прилетела в Россию, чтобы посетить место потенциального строительства завода и согласовать детали проекта. Чиновники заявили, что обе страны стремятся создать существенно более быстрый БПЛА, который может вызвать новые вызовы для ПВО ВСУ.

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Тегеран уже предоставил Москве сотни беспилотников, которые использовал для поражения военных и гражданских объектов в Украине, заявили представители США. А администрация Байдена предупредила, что Россия и Иран развивают полноценное оборонное партнерство. По словам представителей США, переговоры превратились в конкретные планы. Иранскую делегацию возглавил бригадный генерал Абдолла Мехраби, глава Корпуса стражей исламской революции по исследованию аэрокосмических сил и Организации самообеспечения джихада, и Гассем Дамавандян, исполнительный директор иранской компании Quds Aviation Industry, ключевого производителя оборонной продукции.

Пока Иран предоставил России в большинстве своем так называемые дроны-смертники, известные как Shahed-136, что содержат небольшое количество взрывчатки, которая детонирует, когда беспилотные аппараты врезаются в их цели, говорят официальные лица США и Украины. Россия использовала беспилотники для таргетинга на энергосети Украины, пытаясь прервать поставки электроэнергии в стране в течение зимы и подорвать моральный дух. Впоследствии ПВО Украины удалось в значительной степени нейтрализовать угрозу беспилотников. Shahed-136 – это медленный и громкий беспилотный летательный аппарат с винтовыми двигателями, благодаря чему его относительно легко заметить и сбить. По данным военно-воздушных сил, Украина сбила более 540 беспилотников, когда они начали появляться в небе страны осенью прошлого года.

Сейчас, по словам официальных лиц, Иран работает с Россией над разработкой модели БПЛА, которая будет включать в себя новый двигатель, чтобы летать быстрее и дальше. Новая фабрика, как планируется, будет производить усовершенствованный беспилотник. Это может создать новые вызовы для Украины и других стран, которые могут стать мишенями для "шахедов". Вместе с тем до начала работы завода еще далеко, поэтому на нынешнем этапе никак не повлияет на баланс сил на фронтах Украины.

Как писали "Комментарии" ранее, бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Украины Николай Маломуж заявил о неготовности армии Российской Федерации к новому полнокровному наступлению по всей линии фронта.