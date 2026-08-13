logo

BTC/USD

63851

ETH/USD

1896.17

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.62

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия содрогается от взрывов: какой нефтегигант атакует Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия содрогается от взрывов: какой нефтегигант атакует Украина

Дроны атакуют Башкортостан и ударили по одному из крупнейших НПЗ РФ

13 августа 2026, 08:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В российском Салавате Республики Башкортостан сообщают об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод.

Россия содрогается от взрывов: какой нефтегигант атакует Украина

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

По предварительным данным, речь идет о предприятии "Газпром нефтехим Салават", расположенном в промышленной зоне города. Сообщения об атаке пока не содержат подробной информации о характере повреждений или возможных последствий.

"Силы обороны поразили „Газпром нефтехим Салават“ в Башкортостане. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ с мощностью 10 млн тонн сырья в год. Он объединяет нефтеперерабатывающее, химическое и газохимическое производства", — отметил в соцсетях Сергей Стерненко.

Читайте также на портале "Комментарии" — временно оккупированный Россией Севастополь оказался полностью обесточен после атаки беспилотников. Об этом заявил назначенный Кремлем глава города Михаил Развожаев, подтвердив серьезные проблемы с электроснабжением на территории города.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Новороссийске Краснодарского края России 12 августа ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил городской глава Андрей Кравченко.

По его словам, после завершения действия угрозы атаки БПЛА он лично выехал на места повреждений. В городе развернули специальный штаб, который координирует деятельность оперативных служб. Параллельно специалисты обследуют территории и проверяют их на наличие обломков беспилотников. Кравченко заявил, что к ликвидации последствий уже подключились управляющие компании и ремонтные бригады. Однако наиболее серьезной проблемой стала ситуация с водоснабжением. По словам мэра, в результате атаки произошел прорыв сразу двух водоводов, которые обеспечивают подачу воды. Из-за повреждений водоснабжение города пришлось временно остановить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости