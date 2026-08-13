Россия содрогается от взрывов: какой нефтегигант атакует Украина

В российском Салавате Республики Башкортостан сообщают об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

По предварительным данным, речь идет о предприятии "Газпром нефтехим Салават", расположенном в промышленной зоне города. Сообщения об атаке пока не содержат подробной информации о характере повреждений или возможных последствий.

"Силы обороны поразили „Газпром нефтехим Салават“ в Башкортостане. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ с мощностью 10 млн тонн сырья в год. Он объединяет нефтеперерабатывающее, химическое и газохимическое производства", — отметил в соцсетях Сергей Стерненко.

Читайте также на портале "Комментарии" — временно оккупированный Россией Севастополь оказался полностью обесточен после атаки беспилотников. Об этом заявил назначенный Кремлем глава города Михаил Развожаев, подтвердив серьезные проблемы с электроснабжением на территории города.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Новороссийске Краснодарского края России 12 августа ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил городской глава Андрей Кравченко.

По его словам, после завершения действия угрозы атаки БПЛА он лично выехал на места повреждений. В городе развернули специальный штаб, который координирует деятельность оперативных служб. Параллельно специалисты обследуют территории и проверяют их на наличие обломков беспилотников. Кравченко заявил, что к ликвидации последствий уже подключились управляющие компании и ремонтные бригады. Однако наиболее серьезной проблемой стала ситуация с водоснабжением. По словам мэра, в результате атаки произошел прорыв сразу двух водоводов, которые обеспечивают подачу воды. Из-за повреждений водоснабжение города пришлось временно остановить.



