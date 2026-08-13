Росія здригається від вибухів: який нафтогігант атакує Україна

У російському Салаваті Республіки Башкортостан повідомляють про атаку безпілотників на нафтопереробний завод.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

За попередніми даними, йдеться про підприємство "Газпром нафтохім Салават", розташоване у промисловій зоні міста. Повідомлення про атаку поки що не містять детальної інформації про характер пошкоджень чи можливих наслідків.

"Сили оборони вразили „Газпром нафтохім Салават“ у Башкортостані. Це один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ із потужністю 10 млн тонн сировини на рік. Він об'єднує нафтопереробне, хімічне та газохімічне виробництва", — зазначив у соцмережах Сергій Стерненко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — тимчасово окупований Росією Севастополь був повністю знеструмлений після атаки безпілотників. Про це заявив призначений Кремлем глава міста Михайло Розвожаєв, підтвердивши серйозні проблеми з електропостачанням на території міста.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Новоросійську Краснодарського краю Росії 12 серпня запровадили режим надзвичайної ситуації після масованої атаки українських безпілотників. Про це повідомив міський голова Андрій Кравченко.

За його словами, після завершення дії загрози атаки БПЛА він особисто виїхав на місця ушкодження. У місті розгорнули спеціальний штаб, що координує діяльність оперативних служб. Паралельно фахівці обстежують території та перевіряють їх на наявність уламків безпілотників. Кравченко заявив, що до ліквідації наслідків уже підключилися керуючі компанії та ремонтні бригади. Проте найсерйознішою проблемою стала ситуація із водопостачанням. За словами мера, внаслідок атаки стався прорив одразу двох водоводів, які забезпечують подачу води. Через ушкодження водопостачання міста довелося тимчасово зупинити.



