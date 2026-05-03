Россия содрогалась от мощных взрывов: какая область оказалась под атакой

В ночь на 3 мая Ленинградская область России оказалась под массированной атакой беспилотников. В разных районах региона местные жители сообщали о взрывах и звуках, характерных для пролета дронов. По их словам, аппараты двигались в направлении Санкт-Петербурга.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Информация об инциденте распространялась преимущественно через российские Telegram-каналы и сообщения очевидцев. В сети появились видео, на которых видны вспышки в небе и слышны взрывы. OSINT-аналитики предполагают, что целями могли являться объекты портовой инфраструктуры, однако официального подтверждения этому нет.

"Ленинградская область, упал дрон/самолет. В области работает ПВО. Под ударом порты", — пишут OSINT-аналитики.

На фоне сообщений об атаке российские власти ввели временные ограничения на работу в аэропорту Пскова и петербургском Пулково. Здесь приостанавливали прием и отправку рейсов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил факт атаки и заявил о работе систем противовоздушной обороны. По его словам, было сбито по меньшей мере 35 дронов. Впоследствии эта цифра выросла до более чем 40.

Подробности о возможных повреждениях или пострадавших пока не раскрываются. Федеральные власти России также не предоставили полной информации о последствиях инцидента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в Перми. Под ударом ключевая нефтяная инфраструктура России, в частности, узел системы транспортировки нефти, обеспечивающий перекачку, хранение и распределение сырья по магистральным трубопроводам.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали первое заявление о сроках возможного временного перемирия между Украиной и Россией на 9 мая.