Росія здригалася від потужних вибухів: яка область опинилася під атакою
НОВИНИ

Росія здригалася від потужних вибухів: яка область опинилася під атакою

У Ленінградській області пролунали вибухи під час атаки безпілотників. Що відомо про інцидент і наслідки.

3 травня 2026, 07:15
Slava Kot

У ніч на 3 травня Ленінградська область Росії опинилася під масованою атакою безпілотників. У різних районах регіону місцеві жителі повідомляли про вибухи та звуки, характерні для прольоту дронів. За їхніми словами, апарати рухалися у напрямку Санкт-Петербурга.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Інформація про інцидент поширювалася переважно через російські Telegram-канали та повідомлення очевидців. У мережі з’явилися відео, на яких видно спалахи в небі та чути вибухи. OSINT-аналітики припускають, що цілями могли бути об’єкти портової інфраструктури, однак офіційного підтвердження цьому немає.

"Ленінградська область, упав дрон/літак.В області працює ППО. Під ударом порти", — пишуть OSINT-аналітики.

На тлі повідомлень про атаку російська влада запровадила тимчасові обмеження на роботу в аеропорту Пскова та петербурзькому Пулково.Тут призупиняли приймання та відправлення рейсів.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив факт атаки та заявив про роботу систем протиповітряної оборони. За його словами, було збито щонайменше 35 дронів. Згодом ця цифра зросла до понад 40.

Деталі щодо можливих пошкоджень чи постраждалих наразі не розкриваються. Федеральна влада Росії також не надала повної інформації про наслідки інциденту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вибухи в Пермі. Під ударом ключова нафтова інфраструктура Росії, зокрема вузол системи транспортування нафти, який забезпечує перекачування, зберігання та розподіл сировини магістральними трубопроводами.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі зробили першу заяву про терміни можливого тимчасового перемир’я між Україною та Росією на 9 травня.



