Россия содрогалась от взрывов: атакованы два важнейших объекта

В ночь на 14 марта в результате атаки беспилотников на Краснодарский край РФ вспыхнул пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе и было повреждено судно в порту "Кавказ".

Местные жители в пабликах сообщали о десятках взрывов, которые начались примерно в час ночи.

"На Афипском НПЗ в Северском районе произошло возгорание технических установок. Принимаются меры по ликвидации пожара", – говорится в сообщении оперштаба региона.

Аналитики OSINT-проекта "КиберБорошно" по результатам анализа видео подтвердили поражение установки АТ-22/4.

В то же время в Темрюкском районе под удар попал порт "Кавказ". Там беспилотники повредили судно и вызвали возгорание на причальном комплексе. По данным местных властей, в результате атаки на порт трое человек получили ранения.

Стоит отметить, Афипский НПЗ неоднократно становился целью атак украинских беспилотников. Предприятие критически важно для российского военно-промышленного комплекса, поскольку обеспечивает топливом оккупационные войска.

