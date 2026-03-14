Росія здригалася від вибухів: атаковано два дуже важливі об'єкти

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У ніч проти 14 березня внаслідок атаки безпілотників на Краснодарський край РФ спалахнула пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі та було пошкоджено судно в порту "Кавказ".
Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел
Місцеві жителі у пабликах повідомляли про десятки вибухів, які почалися приблизно о першій ночі.
Аналітики OSINT-проекту "КіберМука" за результатами аналізу відео підтвердили поразку установки АТ-22/4.
Натомість у Темрюкському районі під удар потрапив порт "Кавказ". Там безпілотники пошкодили судно та викликали спалах на причальному комплексі. За даними місцевої влади, в результаті атаки на порт троє людей отримали поранення.
Варто зазначити, Афіпський НПЗ неодноразово ставав за мету атак українських безпілотників. Підприємство є критично важливим для російського військово-промислового комплексу, оскільки забезпечує паливом окупаційні війська.
