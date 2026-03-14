logo_ukra

BTC/USD

70670

ETH/USD

2078.85

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росія здригалася від вибухів: атаковано два дуже важливі об'єкти
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія здригалася від вибухів: атаковано два дуже важливі об'єкти

У Росії дрони атакували Афіпський НПЗ та порт "Кавказ"

14 березня 2026, 07:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч проти 14 березня внаслідок атаки безпілотників на Краснодарський край РФ спалахнула пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі та було пошкоджено судно в порту "Кавказ".

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Місцеві жителі у пабликах повідомляли про десятки вибухів, які почалися приблизно о першій ночі.

"На Афіпському НПЗ у Сіверському районі сталося займання технічних установок. Вживаються заходи щодо ліквідації пожежі", – йдеться у повідомленні оперштабу регіону.

Аналітики OSINT-проекту "КіберМука" за результатами аналізу відео підтвердили поразку установки АТ-22/4.

Натомість у Темрюкському районі під удар потрапив порт "Кавказ". Там безпілотники пошкодили судно та викликали спалах на причальному комплексі. За даними місцевої влади, в результаті атаки на порт троє людей отримали поранення.

Варто зазначити, Афіпський НПЗ неодноразово ставав за мету атак українських безпілотників. Підприємство є критично важливим для російського військово-промислового комплексу, оскільки забезпечує паливом окупаційні війська.                              

Читайте також на порталі "Коментарі" – українські воїни вразили паливні склади, а також артилерію та станцію РЕМ росіян на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться в Telegram Генштабу ЗСУ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сили оборони України завдали потужного ракетного удару по об'єкту російських військ у районі Донецького аеропорту, де окупанти зберігали та готували до запуску ударні безпілотники типу Shahed-136. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини