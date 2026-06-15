Россия содрогалась от взрывов: дроны атаковали Подмосковье и регионы РФ

В ночь на 15 июня сразу несколько регионов России оказались под атакой беспилотников. Взрывы раздавались в Подмосковье, Тульской области и временно оккупированном Крыму. По данным местных властей и российских медиа, есть погибшие и раненые, а также повреждения инфраструктуры.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Удары по Подмосковью

Жители подмосковного Реутова сообщали о по меньшей мере четырех взрывах и густом черном дыме в районе города. По предварительным данным, целью атаки могло стать одно из ключевых оборонных предприятий России "НПО машиностроения", занимающееся разработкой ракетных систем.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы сбитии нескольких дронов, направлявшихся в сторону столицы. Однако он не уточнил возможные последствия после падения беспилотников.

Атака на Тулу

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в результате ударов дронов в регионе погибли по меньшей мере три человека, еще трое получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По его словам, над областью за ночь были сбиты 16 беспилотников. В регионе также временно объявляли ракетную опасность.

Удары по Крыму

Оккупационные власти Крыма заявили об атаках на транспортную инфраструктуру, в том числе мосты в районе Чонгара и между Геническим и Арабатской стрелкой. Движение через пункт пропуска "Джанкой" было полностью перекрыто.

В целом по данным Минобороны РФ, якобы были сбиты 123 украинских дрона над 12 регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Из-за угрозы безопасности "Росавиация" временно ограничивала работу ряда аэропортов, в частности, в Москве, Сочи, Калуге и других городах. Часть рейсов выполнялась с задержками или согласованием с военными структурами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о кровавом ударе по Харькову. Россия атаковала спасателей во время тушения пожара.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Украины на российскую атаку по Киево-Печерской лавре.