Росія здригалася від вибухів: дрони атакували Підмосков’я і регіони РФ

У ніч на 15 червня одразу кілька регіонів Росії опинилися під атакою безпілотників. Вибухи лунали в Підмосков’ї, Тульській області та тимчасово окупованому Криму. За даними місцевої влади та російських медіа, є загиблі та поранені, а також пошкодження інфраструктури.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Удари по Підмосков’ю

Мешканці підмосковного Реутова повідомляли про щонайменше чотири вибухи та густий чорний дим у районі міста. За попередніми даними, ціллю атаки могло стати одне з ключових оборонних підприємств Росії "НУО машинобудування", яке займається розробкою ракетних систем.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито збиття кількох дронів, що прямували у бік столиці. Однак він не уточнив можливі наслідки після падіння безпілотників.

Атака на Тулу

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що внаслідок ударів дронів у регіоні загинули щонайменше троє людей, ще троє отримали поранення. Постраждалим надають медичну допомогу.

За його словами, над областю за ніч було збито 16 безпілотників. У регіоні також тимчасово оголошували ракетну небезпеку.

Удари по Криму

Окупаційна влада Криму заявила про атаки на транспортну інфраструктуру, зокрема мости в районі Чонгара та між Генічеськом і Арабатською стрілкою. Рух через пункт пропуску "Джанкой" був повністю перекритий.

Загалом за даними Міноборони РФ, нібито було збито 123 українські дрони над 12 регіонами та акваторіями Чорного й Азовського морів. Через загрозу безпеці "Росавіація" тимчасово обмежувала роботу низки аеропортів, зокрема в Москві, Сочі, Калузі та інших містах. Частина рейсів виконувалась із затримками або за погодженням з військовими структурами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про кривавий удар по Харкову. Росія атакувала рятувальників під час гасіння пожежі.

Також "Коментарі" писали про першу реакцію України на російську атаку по Києво-Печерській лаврі.