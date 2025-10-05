Россия содрогалась от взрывов: дроны атаковали важный объект в РФ

В ночь на 5 октября в городе Кстово Нижегородской области РФ прозвучала серия мощных взрывов. Местные жители сообщают об атаке беспилотников и пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез", который является одним из крупнейших предприятий России в этой отрасли.

Атака по РФ. Фото иллюстративное

Как сообщают российские Telegram-каналы, первые взрывы прогремели после 02:30 ночи. Жители Кстова писали в местных чатах о "дроновой опасности" и работе российской ПВО. По их словам, было слышно не менее четырех взрывов в промышленной зоне города.

Впоследствии в сети появились видео, на которых виден пожар на территории завода "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез". Очевидцы сообщают, что огонь был виден из разных районов Кстова.

Атака на НПЗ в Кстово

Атака на НПЗ в Кстово

Предприятие "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" является одним из ключевых для российской нефтеперерабатывающей промышленности. Его годовая мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти, что делает его четвёртым по размеру НПЗ в РФ. Завод расположен в более чем 1700 км от границы с Украиной.

Нижегородский НПЗ уже не в первый раз становится мишенью беспилотников. Ранее об атаках сообщалось в марте 2024 года, а также в январе и сентябре 2025 года. В каждом из этих случаев российские власти заявляли об отражении атак, но в сети появлялись видео с последствиями попаданий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дроны атаковали важный объект РФ в 1400 км от границы с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Россия в огне из-за украинской атаки.