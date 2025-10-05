logo_ukra

Росія здригалася від вибухів: дрони атакували важливий об'єкт в РФ
Росія здригалася від вибухів: дрони атакували важливий об’єкт в РФ

У Кстові Нижньогородської області РФ пролунали вибухи. Дрони атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез".

5 жовтня 2025, 08:55
Автор:
Slava Kot

У ніч проти 5 жовтня у місті Кстово Нижньогородської області РФ пролунала серія потужних вибухів. Місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників і пожежу на території нафтопереробного заводу “Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез”, який є одним з найбільших підприємств Росії у цій галузі.

Росія здригалася від вибухів: дрони атакували важливий об’єкт в РФ

Як повідомляють російські Telegram-канали, перші вибухи пролунали після 02:30 ночі. Жителі Кстова писали в місцевих чатах про “дронову небезпеку” та роботу російської ППО. За їхніми словами, було чутно щонайменше чотири вибухи у промисловій зоні міста.

Згодом у мережі з’явилися відео, на яких видно пожежу біля території заводу “Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез”. Очевидці повідомляють, що вогонь було видно з різних районів Кстова.

Підприємство “Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез” є одним із ключових для російської нафтопереробної промисловості. Його річна потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти, що робить його четвертим за розміром НПЗ у РФ. Завод розташований за понад 1700 км від кордону з Україною.

Нижньогородський НПЗ вже не вперше стає мішенню безпілотників. Раніше про атаки повідомляли у березні 2024 року, а також у січні та вересні 2025 року. У кожному з цих випадків російська влада заявляла про “відбиття атак”, але в мережі з’являлися відео з наслідками влучань.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дрони атакували важливий об'єкт РФ за 1400 км від кордону з Україною.

Також "Коментарі" писали, що Росія у вогні через українську атаку.



