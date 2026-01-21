logo

Главная Новости Мир Россия Россия содрогалась от взрывов: двум городам досталось больше всего
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия содрогалась от взрывов: двум городам досталось больше всего

Дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру в Белгороде и Орле

21 января 2026, 07:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Неопознанные дроны и ракеты атаковали российские города Орел и Белгород.

Россия содрогалась от взрывов: двум городам досталось больше всего

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Как сообщили местные жители в пабликах, удар по Белгороду произошел 20 января после 20:00 по киевскому времени. Отмечается, что ракетный удар был нанесен по ТЭС "ГП Энергот". После этого там начался сильный пожар.

Впоследствии губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил этот инцидент.

"В результате обстрелов получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона. Проводим разминирование и приступаем к аварийным работам. Кроме того, в Белгороде на территории одного предприятия повреждены помещения и оборудование", – отметил Гладков.

В то же время как сообщили местные жители, в городе Орел около 21:30 прозвучало более 10 взрывов в разных районах. Атака дронов вызвала частичное отключение электро- и водоснабжения.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил инцидент, сообщив о незначительных повреждениях топливно-энергетической инфраструктуры и перебоях в Северном и Железнодорожном районах города.

Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны России заявило о перехвате прошлой ночью якобы 106 "украинских беспилотников".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский согласовал проведение новых боевых и контрразведывательных операций Службы безопасности Украины. Об этом глава государства сообщил у себя в Телеграмме после доклада руководителя СБУ Евгения Хмары. 

По словам президента, спецоперации украинской спецслужбы реализуются именно так, как в этом нуждаются национальные интересы Украины. Евгений Хмара доложил о деталях недавних сделок, которые уже были проведены.




