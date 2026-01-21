Неопознанные дроны и ракеты атаковали российские города Орел и Белгород.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Как сообщили местные жители в пабликах, удар по Белгороду произошел 20 января после 20:00 по киевскому времени. Отмечается, что ракетный удар был нанесен по ТЭС "ГП Энергот". После этого там начался сильный пожар.

Впоследствии губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил этот инцидент.

"В результате обстрелов получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона. Проводим разминирование и приступаем к аварийным работам. Кроме того, в Белгороде на территории одного предприятия повреждены помещения и оборудование", – отметил Гладков.

В то же время как сообщили местные жители, в городе Орел около 21:30 прозвучало более 10 взрывов в разных районах. Атака дронов вызвала частичное отключение электро- и водоснабжения.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил инцидент, сообщив о незначительных повреждениях топливно-энергетической инфраструктуры и перебоях в Северном и Железнодорожном районах города.

По словам президента, спецоперации украинской спецслужбы реализуются именно так, как в этом нуждаются национальные интересы Украины. Евгений Хмара доложил о деталях недавних сделок, которые уже были проведены.



