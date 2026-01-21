Рубрики
Неопознанные дроны и ракеты атаковали российские города Орел и Белгород.
Взрывы в России. Фото: из открытых источников
Как сообщили местные жители в пабликах, удар по Белгороду произошел 20 января после 20:00 по киевскому времени. Отмечается, что ракетный удар был нанесен по ТЭС "ГП Энергот". После этого там начался сильный пожар.
Впоследствии губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил этот инцидент.
В то же время как сообщили местные жители, в городе Орел около 21:30 прозвучало более 10 взрывов в разных районах. Атака дронов вызвала частичное отключение электро- и водоснабжения.
Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил инцидент, сообщив о незначительных повреждениях топливно-энергетической инфраструктуры и перебоях в Северном и Железнодорожном районах города.
По словам президента, спецоперации украинской спецслужбы реализуются именно так, как в этом нуждаются национальные интересы Украины. Евгений Хмара доложил о деталях недавних сделок, которые уже были проведены.