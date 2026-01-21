logo_ukra

Росія здригалася від вибухів: двом містам дісталося найбільше
НОВИНИ

Росія здригалася від вибухів: двом містам дісталося найбільше

Дрони та ракети атакували енергетичну інфраструктуру у Бєлгороді та Орлі

21 січня 2026, 07:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Невідомі дрони та ракети атакували російські міста Орел та Бєлгород.

Росія здригалася від вибухів: двом містам дісталося найбільше

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили місцеві жителі у пабликах, удар по Бєлгороду стався 20 січня після 20:00 за київським часом. Зазначається, що ракетний удар було завдано по ТЕС "ДП Енергот". Після цього там почалася сильна пожежа.

Згодом губернатор регіону В’ячеслав Гладков підтвердив цей інцидент.

"В результаті обстрілів отримали пошкодження підприємства, що входять до енергетичного комплексу регіону. Проводимо розмінування та приступаємо до аварійних робіт. Крім того, у Бєлгороді на території одного підприємства пошкоджено приміщення та обладнання", – зазначив Гладков.

Водночас, як повідомили місцеві жителі, у місті Орел близько 21:30 пролунало понад 10 вибухів у різних районах. Атака дронів викликала часткове відключення електро- та водопостачання.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив інцидент, повідомивши про незначні пошкодження паливно-енергетичної інфраструктури та перебої у Північному та Залізничному районах міста.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міноборони Росії заявило про перехоплення минулої ночі нібито 106 "українських безпілотників".

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський погодив проведення нових бойових та контррозвідувальних операцій Служби безпеки України. Про це глава держави повідомив у себе у Телеграмі після доповіді керівника СБУ Євгена Хмари.

За словами президента, спецоперації української спецслужби реалізуються саме так, як цього потребують національні інтереси України. Євген Хмара доповів про деталі нещодавніх угод, які вже було проведено.




